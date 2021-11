Tragedia al ristorante, boccone di carne le va di traverso: donna muore soffocata a Livorno Vittima del tragico incidente una sessantunenne, Nicla Salvi, che stava pranzando nel locale. Nemmeno i tempestivi soccorsi medici sono riusciti a salvarla.

A cura di Antonio Palma

Tragedia al ristornate oggi a Livorno dove una donna è morta soffocata da un boccone di carne che le è andato di traverso mentre mangiava seduta al tavolo. Il dramma a ora di pranzo quando la donna è entrata nel locale di Montenero, quartiere collinare del comune di Livorno, insieme ad un'altra persona per pranzare. Vittima del tragico incidente una sessantunenne che risiedeva in zona, Nicla Salvi. Secondo quanto raccontano le cronache locali, infatti, la signora era ospite di una locale residenza per anziani e aveva scelto la giornata per poter pranzare fuori come consentono le regole della struttura. Per l'occasione aveva chiesto a una operatrice sanitaria della stessa struttura di accompagnarla e così quest'ultima era andata a prenderla e insieme erano entrate nel locale, una trattoria Bisteccheria.

Durante il pranzo però è avvenuta a tragedia, la donna ha iniziato a soffocare col boccone di traverso in gola e nemmeno i tempestivi soccorsi medici sono riusciti a salvarla. Dopo l'allarme lanciato dagli stessi gestori del ristorante, sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari della Misericordia di Montenero, la cui sede di trova a poche centinaia di metri dal ristorante. Gli operatori hanno provato a eliminare l’ostruzione delle vie aree con la cosiddetta manovra di Heimlich. A loro pochi minuti dopo si sono uniti i sanitari di una prima ambulanza inviata dal 118 ma la donna è andata in arresto cardiaco. A questo punto si è provato un massaggio cardiaco a cui ha fatto seguito l'uso di un defibrillatore da parte di un medico giunto sul posto con una seconda ambulanza ma ogni sforzo per salvare la vita alla donna si è rivelato vano. Dopo diversi minuti di tentativi, il dottore ne ha dovuto dichiarare il decesso sul posto.