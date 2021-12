Tragedia a Vicenza, Matteo muore soffocato da boccone di cervo mentre è al ristorante con gli amici Matteo Dal Molin, 49 anni di Valdagno, in provincia di Vicenza, è morto soffocato da un boccone di carne di cervo mentre cenava al ristorante con la compagna e gli amici. Domani i funerali.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

È lutto a Valdagno, in provincia di Vicenza, per la morte di Matteo Dal Molin, 49 anni, barista al "Pecora nera". L'uomo si trovava al ristorante con gli amici e la compagna Irene ieri sera quando è stato soffocato da un boccone di carne di cervo. È successo ieri sera: la vittima stava cenando alla Chiesetta del Muccion, in contrada Chele. Ha iniziato a mangiare il piatto di selvaggina che aveva ordinato e improvvisamente, hanno raccontato i presenti, si è alzato in piedi, incapace di respirare, sbiancando in volto e perdendo i sensi di lì a poco.

Matteo è stato immediatamente soccorso da un altro cliente, che ha provato con le compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich, per fargli espellere il pezzo di carne, poi da un’infermiera presente che ha tentato a sua volta di liberare le vie aeree al 49enne, intervenendo poi, quando è diventato cianotico e non ha più avuto battito, con il massaggio cardiaco. I sanitari del 118, allertati dai proprietari del locale, hanno continuato la rianimazione una volta intervenuti sul posto, ma per il 49enne non c'è stato nulla da fare. Il personale medico ha insistito per decine e decine di minuti ma alla fine ha dovuto arrendersi e dichiarare il decesso dell'uomo.

Nel locale sono intervenuti anche i carabinieri di Valdagno che hanno appurato che nella disgrazia non c’è stato coinvolgimento di terzi. Sulla scorta della relazione dei militari dell’Arma il magistrato di turno ha disposto il nulla osta alla sepoltura mettendo la salma a disposizione dei famigliari. I funerali si terranno domani, 23 dicembre, alle 10.30, a Valdagno, nella chiesa parrocchiale di Maglio di Sopra.