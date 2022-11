Tragedia a Teramo: si schiantano con l’auto, 19enne muore sul colpo, il fratello resta illeso Dennis D’Antonio, un ragazzo di appena 19 anni, è morto poco prima dell’alba dopo un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 16 a Bellante Paese, in provincia di Teramo.

A cura di Davide Falcioni

Dennis D'Antonio, un ragazzo di appena 19 anni, è morto la scorsa notte dopo un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 16 a Bellante Paese, in provincia di Teramo.

Il fratello diciottenne è rimasto ferito per fortuna non in modo grave ed è stato trasportato sotto choc all'ospedale di Teramo.

Per Dennis, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 3 dicembre, non c'è stato niente da fare: il ragazzo – poco prima dell'alba – era alla guida di una Renault Modus che percorreva via Capodimonte e che in un tratto in curva è uscita di strada, forse anche per il fondo stradale reso viscido dalla pioggia. La vettura con i due fratelli si è violentemente scontrata con un albero a lato della carreggiata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Bellante la macchina a bordo della quale viaggiavano i due ragazzi darebbe finita contro l’albero con il lato sinistro, quello del conducente; tale circostanza, nonostante lo scoppio degli airbag, avrebbe provocato il decesso sul colpo del giovane alla guida.

Quasi illeso il fratello, di un anno più giovane, che viaggiava accanto a lui: il 18enne ha riportato ferite leggere che gli hanno permesso di scendere dalla macchina e di avvertire i soccorsi, purtroppo inutili per Dennis. Adesso il ragazzo è ricoverato all’ospedale di Teramo in stato di choc, mentre la salma del fratello è stata composta nell’obitorio dello stesso nosocomio.

A quanto pare i due stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme agli amici. Le cause esatte dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Bellante, ma a quanto pare la pioggia potrebbe aver avuto un ruolo detreminante.