Tragedia a Fasano, bimbo di un anno e mezzo muore soffocato dopo aver ingerito un tappo Un bimbo di un anno e mezzo è morto a Fasano, in Puglia, per soffocamento dopo aver ingerito un tappino, forse dell’aerosol, mentre si trovava sul fasciatoio. Inutili i tentativi del papà di salvarlo.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Fasano, in Puglia, dove un bambino di un anno e mezzo è morto soffocato dopo aver ingerito un oggetto di piccole dimensione, sembra un tappino, probabilmente dell’aerosol.

È accaduto oggi, mercoledì 18 gennaio, in un appartamento pieno centro: a quanto pare il papà ha provato anche a fare le manovre per cercare di salvarlo, ma nulla da fare.

Secondo le prime informazioni raccolte il piccolo avrebbe messo in bocca l'oggetto in un momento di distrazione da parte dei familiari, mentre si trovava sul fasciatoio per essere cambiato. Quando il papà, che era in casa insieme alla nonna, se ne è accorto il piccolo non respirava già più. La mamma, invece, era a lavoro.

Le ambulanze presenti in via del Calvario, nel pieno centro cittadino, hanno anche aiutato alcuni dei familiari, tra cui il padre stesso del bimbo, colti da malore dopo aver appreso la notizia della morte.

Il capitano dei carabinieri si è espresso descrivendo la vicenda definendola "un'autentica tragedia". Sul posto diverse ambulanze del 118, per soccorrere anche i familiari del piccolo, che hanno avuto un malore.

La notizia di quanto successo si è diffusa rapidamente a Fasano, dove i genitori del piccolo sono molto noti e stimati. "Questa tragedia non colpisce solamente la città di Fasano, ma l’intera comunità umana. Non ci sono davvero parole per commentare. Non riesco nemmeno a immaginare il dolore della famiglia, persone perbene, alle quali mando il mio abbraccio più grande", è stato il commento del consigliere regionale di Azione Fabiano Amati, originario proprio del comune brindisino.

Non è purtroppo la prima volta che si verificano episodi del genere. Lo scorso dicembre un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo una settimana di agonia soffocato da un boccone di cibo. Il piccolo, di un anno e mezzo, di Faenza, stava mangiando insieme alla mamma quando ha perso conoscenza: è morto all’ospedale Infermi di Rimini.