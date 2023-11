Toscana, oggi allerta meteo arancione: scuole chiuse a Prato, il sindaco chiede di restare a casa Alla luce della nuova allerta meteo arancione oggi in alcuni settori della Toscana, il Comune di Prato ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri e giardini. Da inizio emergenza, quasi 6500 gli interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo nella Regione.

A cura di Susanna Picone

“Restate in casa, è allerta arancione”: questo il messaggio condiviso dal sindaco di Prato Matteo Biffoni, dopo che per alcuni settori della Toscana è stato diffuso un nuovo bollettino di criticità e allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. L’allerta diramata dal Centro Funzionale Regionale vede il territorio di Prato colpito nuovamente dal maltempo, in allerta arancione dalle ore 16 di oggi, giovedì 9 novembre, fino alle 14 di venerdì 10 novembre: alla luce di ciò il sindaco ha invitato la cittadinanza "a rimanere a casa e a limitare gli spostamenti solo a quelli effettivamente necessari e inderogabili così da non intralciare eventuali operazioni di soccorso".

Scuole chiuse per maltempo: l'ordinanza del Comune di Prato

Sempre a causa dell’allerta arancione, il Comune ha deciso per la chiusura di tutte le scuole fino a domani, dei giardini e dei cimiteri. Ordinata anche la sospensione e il rinvio di ogni forma di spettacolo dal vivo presso teatri, club, sale concerti, discoteche e la chiusura al pubblico dei musei. Questa la nota diffusa dal Comune:

Nuova ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (compresi nidi, centri bambini e famiglie, spazi gioco, ecc) dalle 15 di giovedì 9 alle 24 di venerdì 10 novembre, in via precauzionale per la prevista allerta meteo. Sono previste ulteriori chiusure, in particolare: – cimiteri comunali, impianti sportivi all'aperto e area gioco Gioca Giò chiusi dalle 16 di giovedì alle 24 di venerdì (cimitero di Chiesanuova già chiuso fino al 12); – biblioteche, scuola di musica Verdi, Officina Giovani, mercati settimanali e a filiera corta chiusi dalle 15 di giovedì alle 24 di venerdì; – musei chiusi dalle 15 di giovedì alle 17 di venerdì. Saranno rinviati gli spettacoli dal vivo presso teatri, club, sale concerti e discoteche dalle 15 di giovedì 9 alle 17 di venerdì 10 novembre.

Alluvione Toscana, seduta straordinaria gratuita di vaccinazione antitetanica

Oggi intanto è in programma una seduta straordinaria di vaccinazioni anti-tetano per gli abitanti delle aree colpite dall’alluvione in Toscana. Vengono fatte per tutelare la salute collettiva della popolazione. La Asl offre gratuitamente e senza prenotazione la vaccinazione dTp, sia come ciclo primario che eventuale richiamo ogni 10 anni.

In merito al maltempo che ha messo in ginocchio la scorsa settimana la Toscana, su X (Twitter) i Vigili del fuoco hanno fatto sapere che dal 2 novembre sono intervenuti 6,420 volte: "Sono 6.420 gli interventi dal 2 novembre, 398 Vigili del fuoco al lavoro tra Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Continuano le operazioni di prosciugamento e di assistenza alla popolazione", si legge in un tweet.