Torna a casa dopo il ricovero e il marito la uccide a coltellate a Treviso: “Non volevo soffrisse” Manuela Bittante è stata uccisa a coltellate dal marito Sergio De Zen nella loro casa di Maser, in provincia di Treviso, un giorno dopo le dimissioni dall’ospedale dove era rimasta per lungo tempo a seguito di un gravissimo ictus.

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Appena dimessa dall’ospedale, una donna di 77 anni, Manuela Bittante, è stata uccisa a coltellate dal marito Sergio De Zen a Maser, in provincia di Treviso. Il dramma si è consumato domenica nell’abitazione della coppia dove la donna era tornata sabato scorso dopo un lungo ricovero a seguito di un ictus che l’aveva colpita nell’estate scorsa. La 77enne è morta nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale di Treviso dove era stata trasportata ieri dopo i terribili fatti.

A rinvenire la donna in una pozza di sangue erano stati i carabinieri di Montebelluna a cui il marito si era rivolto raccontando i fatti. L'uomo pensava di aver ucciso la moglie quando si è costituito in caserma ma all’arrivo dei militari e del 118 la donna era ancora viva anche se in gravissime condizioni. È stata trasportata d’urgenza in ospedale in elicottero ma le ferite purtroppo si sono rivelate troppo gravi e l’anziana è deceduta nelle prime ore di oggi al Ca' Foncello di Treviso.

La notizia della morte della donna ha raggiunto il marito Sergio De Zen, 74 anni, nel carcere trevigiano di Santa Bona dove era stato richiuso ieri dopo l’aggressione in casa. Già accusato di tentato omicidio aggravato, ora la posizione dell’anziano si è aggravata e dovrà rispondere di omicidio.

Il movente del delitto sarebbe legato alla malattia della donna. Il settantaquattrenne, già al momento di costituirsi ai carabinieri, infatti avrebbe spiegato che il suo gesto era scaturito dall'insostenibilità della malattia. "Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile" aveva detto il marito della vittima.

Dopo settimane trascorse quasi interamente in ospedale, dopo un ictus che l'aveva colpita a luglio, la donna era tornata a casa ma era in stato semi-vegetativo. Fatale per Manuela Bittante però è stata una profonda coltellata al costato con un coltello da cucina. Sotto sequestro l'abitazione e l’arma che l’uomo avrebbe impugnato per il delitto che i carabinieri hanno trovato in casa.