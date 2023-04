Torino, uomo usa una cinta per frustare la ex e suo figlio: arrestato L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni in famiglia: ha picchiato l’ex e il figlioletto con una cinta al termine di una lite.

A cura di Davide Falcioni

I carabinieri di Nichelino, in provincia di Torino, hanno tratto in arresto un 28enne, già denunciato nei mesi scorsi, per le ripetute violenze e minacce nei confronti della ex compagna. Per picchiarla aveva preso un paio di jeans e li aveva utilizzati come frusta. A dare l'allarme la mamma della donna, terrorizzata dalla scena. La vittima aveva deciso di troncare la relazione con quell'uomo violento e andare a stare da alcuni parenti a Nichelino insieme al figlioletto di tre mesi avuto dalla relazione.

La coppia viveva insieme in un paese appena fuori Milano, poi una volta venuto al mondo il bimbo la situazione era precipitata. Stando a quanto ricostruito, i comportamenti dell'uomo sarebbero peggiorati anche prima ma l'ex compagna, incinta, aveva sempre evitato di procedere con denunce formali per cercare di mantenere insieme la sua famiglia.

Dopo aver deciso di troncare la donna si era trasferita in Piemonte per stare un po' tranquilla in famiglia. Poi lo scrupolo di coscienza: chiedere al suo ex se avesse voluto raggiungerla per fare una visita al figlio. Lui accetta e arriva a Nichelino, ma la situazione precipita. Tra i due scoppia l'ennesima lite, probabilmente proprio per questioni legate al bimbo. Nella furia, l'uomo si toglie i jeans e comincia ad usarli come frusta contro la donna, colpendo anche il piccolo.

Sarà la madre di lei a chiamare il 112: una volta che i carabinieri raggiungono l'alloggio, lei e la figlia ancora terrorizzata racconteranno tutto. Per l'uomo scattano le manette con l'accusa di maltrattamenti e lesioni, mentre mamma e neonato verranno controllati dal personale medico poco dopo.