Lei è ricoverata in prognosi riservata, lui è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Lombardore, in provincia di Torino, dove nella notte i carabinieri hanno arrestato un quarantottenne con l'accusa di aver tentato di uccidere la moglie, quarantacinque anni, a coltellate. L'episodio, secondo la ricostruzione che emerge in queste ore, sarebbe avvenuto nel corso di una lite per futili motivi. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa dal personale del 118, medicata e trasportata in ambulanza all'ospedale di Ciriè, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata per emorragia interna. Quanto al marito, un cittadino di nazionalità rumena, sarà invece sarà trasferito nel vicino carcere di Ivrea.

Solo ieri un altro episodio di violenza di genere ha riempito le pagine di cronaca. Una donna di quarantatré anni, Sonia Nacci è stata trasferita in condizioni gravi, ma non allarmanti all'ospedale di Taranto. Dopo un delicato intervento chirurgico alla milza, la 43enne è deceduta. L'ipotesi dei carabinieri, intervenuti nell'abitazione della donna a Ceglie Messapica (Brindisi), è che possa essere morta per le conseguenze di un violento pestaggio. Picchiata a morte. I militari, che sono giunti sul posto insieme all'ambulanza, allertata dai vicini della donna, ora indagano per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Non è chiaro, infatti, chi possa aver aggredito la vittima pestandola brutalmente né quando possa essere avvenuto. L'episodio ha sconvolto la piccola comunità del Brindisino e coloro che erano vicini alla 43enne. Sonia Nacci lascia un figlio di quindici anni.