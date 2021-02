Solitamente dormiva nel dehors di un bar in corso Re Umberto, in centro a Torino. Il clochard stato trovato privo di vita questa mattina intorno alle 7.30 dal gestore della caffetteria del Re. La vittima è un marocchino di 59 anni che viveva per strada cercando riparo dove poteva. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. L'uomo è morto per cause naturali. Stando a quanto raccontato le persone del posto, il clochard – lo chiamavano Mustapha – lavorava come fioraio al mercato di San Secondo e, dopo aver perso il lavoro, ha vissuto in auto e, quando anche questa gli è stata portata via, è finito in strada. Pare usasse spesso il piccolo dehors dove è stato trovato morto come un riparo.

Il problema dei clochard a Torino

Domani pomeriggio è in programma un vertice convocato dal prefetto Claudio Palomba al quale parteciperà la sindaca Chiara Appendino e il vescovo di Torino per affrontare il tema dell'emergenza clochard dopo le polemiche sollevate dai controlli fatti la scorsa settimana in centro. Giovedì agenti e pattuglie della municipale, insieme all’Amiat, sono intervenuti per restituire decoro ai portici del centro anche e soprattutto a seguito dei numerosi esposti e segnalazioni fatti da aziende, commercianti e residenti che sottolineavano la presenza dei senzatetto agli uffici del commissariato Centro, della Città e della Prefettura chiedendo di intervenire. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello presentato dalla Rai, a gennaio, per chiedere l’aiuto delle istituzioni di risolvere l’accampamento dei senzatetto sotto i portici di via Cernaia 33, un numero di persone in aumento che nemmeno i controlli dei vigilantes incaricati di sorvegliare la sede della tv pubblica a Torino sono riusciti a scoraggiare.