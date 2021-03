Tragedia nella notte a Torino. Un uomo di circa quarant'anni è morto dopo essersi sparato un colpo di pistola sul balcone di casa. Nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus, ma era riuscito ad allontanarsi e fare ritorno a casa. Dove, però, ha compiuto il gesto estremo.

L'uomo è deceduto la scorsa notte all'ospedale Molinette, nel capoluogo piemontese, dopo essere stato trasportato d'urgenza per un colpo di arma da fuoco auto-inflittosi. A quanto si apprende, la vittima in precedenza era ricoverata all'ospedale Mauriziano, sempre di Torino, per un intervento chirurgico, a cui si sarebbe sottoposto e che sarebbe andato a buon fine. Tuttavia, sempre a quanto riportano i media locali, al termine dell'operazione l'uomo sarebbe risultato positivo al coronavirus.

Di conseguenza sarebbe stato trasferito in un reparto Covid della struttura. Da cui si sarebbe però allontanato. Una volta fuggito si è diretto verso casa. E lì la tragedia: l'uomo si è sparato in testa sul balcone della sua abitazione. Nonostante sia stato soccorso tempestivamente e trasportato all'ospedale Molinette, per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è arrivato alla struttura in gravissime condizioni ed è deceduto poco dopo il ricovero per le ferite riportate.

La procura di Torino ha acquisito la cartella clinica dell'uomo e gli inquirenti sono ora al lavoro per fare tutti gli accertamenti del caso. Non si conoscono le ragioni del gesto, ma gli agenti sono al lavoro per fare piena luce sulla terribile tragedia. Il Piemonte intanto continua ad essere tra le Regioni più colpite dal coronavirus: oggi si sono registrati altri 1.530 positivi.