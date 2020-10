Tre striscioni lunghi oltre 3 metri pendono dalla ringhiera di un balcone al quarto piano di un palazzo in piazza Adriano a Torino. "Ti amo. Come te lo devo dire" scritto a caratteri cubitali. Dedica per conquistare o per ri-conquistare una ragazza o un ragazzo? Una cosa è certa: il gesto non è passato inosservato. Qualcuno ha fotografato e postato il vistoso messaggio d’amore sui social network e, chiaramente, subito scatenato il dibattito.

I social si dividono sul messaggio d'amore

Su Facebook in particolare i commenti all'azione temeraria – e, diciamocelo, un po' d'altri tempi (viene quasi da pensare a ‘Stranamore’, lo show tv del compianto Alberto Castagna) – sono numerosissimi. Chi invidia la misteriosa amata – o l'amato – per la manifestazione d'amore (“Gesto bellissimo e sorprendente che non merita di certo un rifiuto! Un’audacia d’altri tempi che non va sottovalutata in un’epoca di fredda indifferenza ed egoismo”), altri invece, definiscono il gesto un po' esagerato, addirittura "cafone" e "inquietante". "A me pare stalking", ipotizza qualcun altro immaginando un messaggio non gradito al destinatario. Ma, in tal senso, c’è chi stempera: “Parlare di stalking lo trovo offensivo verso chi lo stalking, quello vero e proprio, lo ha subìto davvero”. C’è chi ipotizza un tentativo di riconciliamento dopo una lite furibonda o magari per averla "combinata grossa", forse per un tradimento; qualcun'altro pensa sia solo un tentativo di sorprendere.

Mistero svelato

Il mistero alla fine è stato svelato, come riporta Torino Today, nella mattinata di oggi 13 ottobre dai vicini di casa: si tratta di una dichiarazione d'amore di un marito verso la moglie con cui, evidentemente, ci sono state delle incomprensioni.