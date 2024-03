video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dall’1 al 7 aprile 2024: Pesci e Scorpione sempre innamorati La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dall’1 al 7 aprile 2024 vede ancora i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) trionfare in amore grazie a Venere e Marte. Mercurio intanto diventa retrogrado in Ariete, questo vuol dire che saremo tutti più testardi: ecco le previsioni settimanali segno per segno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dall'1 al 7 aprile 2024 dovremo fare i conti coi segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) nervosetti. Mercurio, infatti, diventa retrogrado nel segno dell'Ariete. Quindi se Mercurio in Ariete indica un pensiero determinato e coraggioso ma spesso testardo, quando il pianeta viaggia anche in moto retrogrado le cose potrebbero complicarsi. Le insicurezze faticano a dichiararsi per farsi aiutare, e le posizioni si arroccano granitiche. Non facilissimo insomma.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana con le previsioni segno per segno.

12. Vergine

Sarai simpatica come la pioggia il giorno di Pasquetta, quando non avevi un piano B alla scampagnata con tanto di picnic e gara di corsa nei sacchi. E tu che ci tenevi tantissimo! Il fatto è che con tutti i pianeti in opposizione non ci provi nemmeno a trovare un buon motivo per stamparti anche un sorriso finto sulla faccia. Sbuffi fiera della tua incazzatura cosmica.

11. Gemelli

Sei tormentato dai pensieri, dai problemi e pure dalle paranoie e ti chiedi come facciano quelli che navigano da sempre tra gli iceberg delle domande esistenziali. A te queste settimane sono più che sufficienti! Eppure hai la sensazione di essere stato infilato nel labirinto degli specchi al luna park e non trovi proprio la via d'uscita.

10. Sagittario

Hai l'impressione che nessuno abbia risposte nemmeno vagamente soddisfacenti da dare alle tue domande profonde, complicate, delle quali vorresti una risoluzione chiara e concreta. Il fatto è che tutti questi pianeti contro, e pure Mercurio che si è messo retrogrado, ti dicono che le risposte non le conquisti ragionando ma seguendo l'istinto, che prima di ritrovarsi deve perdersi.

9. Bilancia

Sembra proprio che l'universo ci si metta d'impegno per farti perdere lucidità, equilibrio, educata misura. E tu che in queste cose sei davvero drastica ti senti come se ti avessero bendata a mosca cieca. Anche prendere una decisione semplice semplice come il colore delle ballerine per la primavera sarà impresa da ore di chat con le amiche.

8. Leone

Non sei mai stato certo uno che si faceva problemi ad essere perentorio, capriccioso e pure testardo quindi certo non sarà in questa settimana un Mercurio retrogrado a spaventarti! In fondo quando sei sicuro di te non credi di avere bisogno di metodi morbidi ed edulcorati per far ingoiare i tuoi ordini come fossero pilloloni.

7. Capricorno

Questa storia di avere il pianeta del pensiero a tuo sfavore che ti rallentava le attività cerebrali come i mezzi pubblici nel venerdì di sciopero, già ti sembrava sufficiente. Adesso che Mercurio è persino retrogrado tu senti proprio che le tue certezze vacillano come un intero castello di cioccolato costruito in mezzo al deserto. La fortuna è che non ti farai pregare per leccare tutta la dolcezza che riesci a trovare intorno a te.

6. Acquario

Se c'è un segno zodiacale che gode quando c'è Mercurio retrogrado quello sei proprio tu perché vedere tutti intorno a te che vanno in confusione come quando si sente la sirena dell'ambulanza arrivare da dietro e non si sa più dove accostare, ti diverte un casino. Questa settimana lancerai consigli come fossero mance al parcheggiatore dell'albergo con tanto di occhiolino strizzato.

5. Toro

I tuoi pensieri si accartocciano come i fogli appallottolati che finiscono nel cestino quando devi scrivere una lettera importante che proprio non ti viene. Anche a te, insomma, i pensieri non ti vengono! In compenso però sei accogliente, non giudicante, assolutamente inclusivo verso tutti coloro che ti portano un piacere di qualsiasi misura. Fosse anche solo un cioccolatino. L'amore ovviamente ha le porte spalancate.

4. Cancro

Puoi ancora far finta di fregartene di Mercurio retrogrado a sfavore per questa settimana perché tu ti sentirai circondato di amore, attenzione, coccole di ogni genere come la fragola nel centro della Saint Honoré. Inutile cercare di distrarti perché tu sarai concentratissimo nel fare le dichiarazioni d'amore più belle di sempre.

3. Ariete

Se ti chiamano "testardo" quasi quasi ghigni soddisfatto! Anche se, non puoi certo cercare di mentire all'astrologa, hai l'impressione che qualcuno tipo talpa stia scavando dentro il tuo cuoricino dei cunicoli strettissimi di dubbi, domande, ripensamenti il tutto cosparso di ansia come lo zucchero a velo sul pandoro. Che poi, ogni tanto, un po' d'ansia fa pure bene.

2. Scorpione

Non hai alcuna intenzione di scendere dal podio adesso che l'hai finalmente conquistato, caro Scorpione, e ti senti bollente come il paiolo della polenta negli ultimi giorni di pioggerella. Hai tanta di quella voglia di condividere baci (e anche i baci un po' più intimi) che lascerai persino che la tua dolce metà pensi di avere ragione. Per una volta!

1. Pesci

Sei il trionfo del benessere, sereno e felice come una fettina di vitello tornato stesa sul piatto e cosparsa di salsina. Inutile cercare di farti arrabbiare perché tu non solo sei felice ma rigeneri automaticamente motivi di gratitudine e piccoli piaceri quotidiani. Anzi, hai come un barattolo di complimenti lì sul tuo bancone a disposizione di tutti quelli che passano.