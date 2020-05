in foto: Foto da: Nichelino Comunità

Momenti di paura e scene da film tra le strade di Torino dove si è assistito a un lungo inseguimento tra forze dell’ordine e una banda di malviventi che aveva svaligiato il deposito di una ditta di costruzioni portandosi via ben cinque furgoni. L’episodio nella serata di mercoledì tra La Loggia, Moncalieri e Nichelino, nell’hinterland sud del capoluogo piemontese. I malviventi erano entrati in azione nella tarda serata in un’azienda di La Loggia che lavora nel ramo dell’impiantistica, forzando il cancello di ingresso e portandosi via ben cinque furgoni carichi di materiale, probabilmente il vero obiettivo dei ladri.

È subito scattato l’allarme e in zona sono state inviate diverse volanti che poco dopo si sono imbattuti nei furgoni scatenando un inseguimento ad alta velocità andato avanti per oltre un’ora tra le strade dei vari comuni limitrofi. Alla vita dei carabinieri, infatti, i ladri hanno pensato bene di darsi alla fuga a folle velocità rischiando anche di provocare incidenti mortali.

Da uno dei furgoni, l’ultimo ad essere intercettato, addirittura ad un certo punto è volato via un grosso generatore elettrico che si usa per lavori in cantiere piombando in strada a Nichelino, rischiando di provocare una tragedia. Fortunatamente alla fine tutta la refurtiva, compresi i furgoni, è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari anche se parzialmente danneggiata. I ladri invece sono riusciti a scappare, quando hanno capito che i militari li avevano ormai bloccati, hanno abbandonato tutto e si sono sdati la fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce