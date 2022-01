Torino, incinta di 9 mesi si uccide buttandosi dalla finestra mentre è al telefono con una collega Suicidio a Torino, dove una commercialista incinta di 9 mesi si è gettata dalla finestra di un palazzo in Piazza Adriano. Oggi la donna avrebbe compiuto 37 anni.

A cura di Biagio Chiariello

Era incinta al nono mese di gravidanza ed oggi avrebbe compiuto 37 anni, la donna che nella serata di ieri, mercoledì 26 gennaio, si è tolta la vita lanciandosi dal nono piano di un palazzo di piazza Adriano, a Torino. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, che lavorava come commercialista. Stando a quanto ricostruito, prima di gettarsi nel vuoto, era al telefono con una collega di studio, che improvvisamente non l’ha più sentita parlare. È stata proprio l'altra donna a lanciare l’allarme quando non l'ha più sentita dall’altro capo del telefono.

Nessuna spiegazione nel biglietto

In un biglietto trovato in casa dagli investigatori c'erano tutte le istruzioni ai colleghi di studio per le pratiche di lavoro ancora da sbrigare, ma nessuna spiegazione del folle gesto. Chi la conosceva ha spiegato agli inquirenti che in questo ultimo periodo era molto stanca, lavorava troppo, nonostante l’avvicinarsi della scadenza per la nascita di suo figlio. Gli investigatori hanno cercato di ricostruire con il compagno della donna gli ultimi giorni per capire il suo stato d’animo.