Torino, genitori arrestati per aver legato la figlia al letto. Gip li scarcera: “Volevano educarla” I genitori avevano legato al letto la figlia violenta. Dopo essere stati arrestati dalla polizia sono stati scarcerati perché, secondo il Gip, “il loro intento era quello di educare la ragazza”.

A cura di Davide Falcioni

Una ragazza di Torino di 14 anni era stata chiusa nella sua camera da letto e legata mani e piedi. Il padre e la madre erano dapprima stati arrestati dalla polizia e accusati di maltrattamenti e sequestro di persona, quindi scarcerati dal gip, che ha ritenuto la loro pratica illegittima, riconoscendo tuttavia che "l'intento dei genitori era quello di educare la figlia".

A riportare i contorni della vicenda è il Corriere della Sera, secondo cui gli agenti trovarono la giovane legata, ma non perché vittima di un brutale pestaggio. Era solo – sia pure sbagliato – il disperato tentativo di un papà e di una mamma di placare la figlia ribelle, che li aveva per prima aggrediti con violenza.

"Per quanto il compendio d’indagine evidenzi dati apparentemente allarmanti — si legge nell’ordinanza — pare nondimeno che il contesto di riferimento sia quello di una minore significativamente problematica, anzitutto rivendicante, anche con violenza, un grado di libertà e autonomia che appare mal conciliarsi con gli appena 14 anni della stessa".

Gli atti dell'inchiesta riferiscono di un'adolescente che in passato ha commesso una rapina rifiutandosi sistematicamente di seguire le regole impartite dai genitori. Non solo. Papà e mamma sono stati regolarmente insultati dalla figlia, che spesso li ha minacciati persino con un coltello distruggendo i mobili di casa. All'inizio di aprile la tensione in casa è salita ulteriormente, fino a quando i vicini non hanno chiamato la polizia. Gli agenti trovarono la ragazzina legata. "Volevo solo che si calmasse e chiamare il 118", spiegherà la mamma.

Sostiene quindi il Gip: "Per quanto apprezzi l’illegittimità oggettiva di una pratica di legatura di un minore, appare evidente come la stessa sia stata illuminata dal preciso intento di arginare una figlia furiosa e fuori controllo". I genitori restano comunque indagati e saranno seguiti dai servizi territoriali. Mentre la ragazzina, come aveva richiesto, è stata trasferita in una comunità.