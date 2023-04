Torino, donna cade dentro una tomba al cimitero mentre la pulisce: liberata dai vigili del fuoco La 46enne, addetta alle pulizie al Cimitero Monumentale di Torino, ha riportato ferite alla spalla e al ginocchio. Sarebbe rimasta all’interno della cripta almeno 50 minuti prima di essere liberata dai vigili del fuoco.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un'italiana di 45 anni, dipendente di una cooperativa incaricata della pulizia di alcune tombe private, era impegnata nel servizio quando è rimasta vittima (per fortuna senza gravi conseguenze), di un singolare incidente. Era in una tomba di famiglia per ripulirla, quando la copertura di marmo che la copriva ha ceduto e la donna è precipitata nella cripta. Per liberarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, 20 aprile, al cimitero Monumentale di Torino. L'allarme è scattato intorno alle 11.30, quando un marmista, attratto da alcune urla, ha visto una donna, dolorante, riversa a terra e ha chiamato il 112.

Nel locale in cui era finita non c'era una scala, e quindi è stato necessario l'intervento dei pompieri. L'addetta alle pulizie sarebbe rimasta lì per circa 50 minuti prima di essere caricata in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti dunque i vigili del fuoco che, dopo averla recuperata, l'hanno affidata alle cure del personale del 118 che l’ha trasportata in ambulanza, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco.

La 45enne se la sarebbe cavata con una lussazione della spalla e alcune lesioni alle gambe, ma i medici avrebbero preferito trattenerla in osservazione.

Al cimitero Monumentale sono poi arrivati gli uomini dello Spresal, il servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro che interviene in questi circostanze ed effettua gli accertamenti per poi trasmettere gli esiti in Procura. Si indaga per infortunio sul lavoro. La tomba, stando a quanto è trapelato, è stata posta sotto sequestro.