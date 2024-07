Torino, Clown Idà denuncia aggressione razzista: “Botte e insulti, dicevano ‘torna al tuo Paese’”

video suggerito

A cura di Susanna Picone

L'aggressione denunciata in un video su Instagram

Un artista di strada noto come Clow Idà, conosciuto per i suoi spettacoli di animazione e con le bolle di sapone nelle piazze di Torino, ha denunciato un’aggressione avvenuta nel capoluogo piemontese. Sul suo profilo Instagram Clow Idà, che è di origini capoverdiane, ha raccontato di essere stato oggetto di insulti razzisti e di un'aggressione, avvenuta alle 3 di notte, all'uscita di un locale alla periferia della città.

Stando al suo racconto, ad aggredirlo sarebbero state due persone (ne avrebbe anche riconosciuta una) che prima lui avrebbe incontrato nel locale e che poi lo avrebbero aspettato fuori. Nel video Clown Idà mostra un occhio gonfio e un collare e racconta di essere andato al pronto soccorso e di avere avuto una prognosi di 7 giorni.

Il video di Clown Idà

"Dopo che stavo finendo una serata, esco dal locale per tornare a casa e trovo due fuori che mi aspettano. Non li conoscevo, ma hanno iniziato a usare insulti razzisti contro di me, fino ad arrivare ad aggredirmi. Mi hanno aggredito in due e sono finito in pronto soccorso, ma sto bene, nonostante una settimana di prognosi e la testa che mi scoppia, perché mi hanno dato sicuramente dei pugni in testa".

E ancora, dice nel video: "In 11 anni qua non ho mai sofferto queste cose. La gente che c'era mi ha detto chiaramente che si trattava di una questione di razzismo: ‘Che c***o fai in Italia? Venite in Italia, pensate di comandare. Tornate nel vostro Paese’".

Una foto dal profilo Instagram dell'artista delle bolle di sapone

I presenti hanno chiamato l’ambulanza e forze dell’ordine, che ora dovranno accertare cosa è successo. Ha commentato l’accaduto l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino che ha voluto rivolgere un pensiero all'artista: "Passeggiando per il centro di Torino tutti almeno una volta abbiamo incontrato Idà, con le sue stupende bolle di sapone. Incredibile che qualcuno si sia organizzato per insultarlo e aggredirlo. Non sei solo, ti aspettiamo presto in giro!”.