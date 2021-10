Torino, badante violenta anziana 91enne: le immagini choc riprese dalle telecamere L’uomo, un italiano di 58 anni, approfittava della demenza senile della vittima e del fatto che non potesse mai raccontare quanto subito. L’inchiesta è nata da alcuni filmati ripresi da telecamere di videosorveglianza installate nell’abitazione della donna, a Volpiano, in provincia di Torino. Il badante ora è in carcere.

A cura di Biagio Chiariello

I carabinieri della compagnia di Chivasso, in provincia di Torino, hanno arrestato un 58enne per violenza sessuale nei confronti dell'anziana che accudiva. Nei confronti dell'uomo, italiano, nei giorni scorsi, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dalla giudice Marianna Tiseo del tribunale di Ivrea. L'inchiesta è stata coordinata dal pm Daniele Iavarone. A far partire le indagini una segnalazione dell'amministratore di sostegno della vittima.

Violenze riprese dalle telecamere dopo denuncia

I fatti risalgono allo scorso agosto quando a denunciare le violenze era stato l'avvocato Marco Servente di Chivasso, amministratore di sostegno della donna nominato dal tribunale di Ivrea. La vittima delle violenze, malata di demenza senile, non avrebbe mai potuto denunciare quanto subito. Sono stati alcuni filmati ripresi da telecamere di videosorveglianza installate nell'abitazione della donna, a Volpiano, ad inchiodare il badante della sventurata anziana. A quel punto sono scattate le indagini.

Badante 58enne ora è in carcere

L'amministratore di sostegno della vittima ha presentato ai carabinieri due denunce, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. In un primo momento il 58enne è stato denunciato a piede libero, ma la visione di quelle immagini, inequivocabili, hanno finito per portare gli inquirenti a firmare l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo. Ora si trova in carcere. L'anziana invece è stata trasferita in una struttura protetta.