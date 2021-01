in foto: Immagine di repertorio

Una festa di compleanno in casa organizzata nonostante le restrizioni per il Covid è terminata con l’intervento della polizia e multe e denuncia per festeggiato e invitati. I festeggiamenti “abusivi” risalgono a domenica notte: una segnalazione sull’applicazione della Polizia di Stato “YouPol", nata proprio per permettere segnalazioni rapide alle forze dell’ordine da parte dei cittadini, ha indicato lo svolgimento di una presunta festa privata in un appartamento in zona Santa Rita a Torino. Sono quindi intervenuti gli agenti della Squadra Volante che si sono recati all’indirizzo indicato nella segnalazione sentendo, già dalla strada, schiamazzi e musica ad alto volume. Arrivati davanti alla porta di casa, i poliziotti hanno suonato al campanello, ma senza ricevere risposta: la musica era talmente alta da coprire qualsiasi suono proveniente dall’esterno. Solo dopo una manciata di minuti alcuni dei partecipanti si sono affacciati dal balcone dell’abitazione notando le auto degli agenti parcheggiate sotto lo stabile.

Invitati nascosti in casa all'arrivo della polizia

È stato poi il proprietario ad aprire la porta di casa: a quel punto gli agenti hanno constatato la presenza di 7 persone, alcune delle quali si erano nascoste nel box doccia, altre nello sgabuzzino e in un armadio a muro. Tutti in un palese stato di ubriachezza. Sul tavolo della cucina la polizia ha trovato anche una torta di compleanno – il festeggiato era il padrone di casa – oltre a cartoni di birra, spumante e bottiglie di prosecco. L’uomo, che non ha dato le generalità e ha offeso e minacciato i poliziotti, è stato denunciato per minacce, oltraggio, inosservanza dei provvedimenti disposti dalle Autorità e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. I suoi invitati sono stati invece sanzionati per aver violato le disposizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico.