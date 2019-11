in foto: Immagine di repertorio

Un drammatico incidente si è consumato nella notte a Loranzè, un centro di un migliaio di abitanti che si trova a pochi chilometri da Ivrea, in Piemonte. Una ragazza di diciotto anni è morta impiccata al cancello di casa, in una villetta monofamiliare che si trova in via Canton Prelle a Loranzè. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti compiuta dai carabinieri, la giovane rientrando a casa da una serata trascorsa con gli amici si sarebbe accorta di aver dimenticato le chiavi e per questo avrebbe deciso di scavalcare per poter entrare. Ma purtroppo è rimasta impigliata con gli abiti nel cancello.

A scoprire la tragedia questa mattina è stata la sorella – A scoprire la tragedia è stata, solo questa mattina, la sorella, che la giovane che ha perso la vita non aveva voluto svegliare per farsi aprire. La ragazza è stata trovata ai piedi del cancello. Le indagini sono al momento in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea. A quanto emerso finora, non ci sarebbero segni di ferite evidenti sul corpo ed è quindi probabile che la ragazza sia rimasta incastrata nella cancellata e così è morta soffocata. Per la diciottenne, purtroppo, i soccorsi sono stati inutili. Il medico del 118 intervenuto sul posto poco dopo ha potuto soltanto constatare il decesso della ragazza. La salma sarà trasportata alla medicina legale di Strambino.