Top employers 2026, la lista delle migliori aziende dove lavorare in Italia: quali sono

Trovare il giusto lavoro non sempre e facile ma trovarlo in un’azienda attenta ai lavoratori e attiva in politiche per il benessere dei dipendenti è molto difficile. Un aiuto potrebbe arrivare dalla lista dei Top employers Italia 2026 che raccoglie tute le aziende che hanno ricevuto la certificazione per il loro impegno nel creare pratiche virtuose di gestione del personale. Quest’anno sono 144 le aziende che hanno ottenuto la Certificazione in Italia. Tra di loro, 47 hanno ottenuto anche la Certificazione Top employers Europe 2026, riconosciuta alle aziende che raggiungono la Certificazione in almeno 5 Paesi europei, e 14 sono state certificate Top employers Global 2026, un terzo livello di Certificazione riservata alle aziende certificate in più Paesi di più Continenti.

“Raggiungere lo status di Top Employer nel 2026 è un risultato straordinario che colloca queste organizzazioni tra un gruppo selezionato di datori di lavoro che stabiliscono il punto di riferimento internazionale per la strategia del personale” spiega l’istituto che è un'autorità globale di riferimento per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore Hr. “Le aziende certificate Top Employers di quest'anno hanno dimostrato resilienza, adattabilità e una forte attenzione alla prontezza per il futuro. In un contesto caratterizzato dal progresso tecnologico, dalle mutevoli aspettative della forza lavoro e dall'incertezza globale, queste organizzazioni continuano a investire nelle proprie persone, a promuovere culture inclusive e a creare ambienti di lavoro in cui i dipendenti possano prosperare” aggiungono.

Attivo da 35 anni, Top employers Institute ha certificato nel 2026 circa 2.500 aziende in 131 Paesi del mondo. Questo riconoscimento globale viene assegnato alle aziende che hanno costantemente dimostrato eccellenza nelle pratiche relative alle persone e un forte impegno nell'attuazione di strategie per le persone ad alte prestazioni in tutte le loro attività

Quali sono le 141 aziende italiane Top Employers 2025 in ordine alfabetico

– A2A

– Acque Bresciane

– ADP Italia

– ALFA

– Allianz

– Alpitour

– Amazon Italia

– Amplifon Italia

– ANGELINI PHARMA

– ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

– Arkema

– ART

– AS Watson Group Italy

– AstraZeneca Italia

– Automobili Lamborghini

– Autotorino

– BAT Italia

– Becton Dickinson Italia

– Beiersdorf

– Beko Europe, Italy

– Biofarma Group

– Birra Peroni

– BNL BNP PARIBAS

– Boehringer Ingelheim Italia

– Bonfiglioli

– Booking.com Italy

– BOSCH REXROTH OIL CONTROL

– BPER Banca

– BRACCO

– Brightstar Lottery

– Capgemini Italia

– Cassina

– CHEP

– Chiesi Farmaceutici

– Coca-Cola HBC Italia

– Coop Italia

– Credit Agricole Italia

– Dana Italia

– Danieli Group

– Deghi

– dentsu

– DHL eCommerce Italy

– Ducati Motor Holding

– Edison

– EDP Renewables Italia

– Egnazia Ospitalità Italiana

– Emilgroup

– Engineering

– Entain

– Esprinet Italia

– EUROP ASSISTANCE ITALIA

– EY

– Ferrari

– FINCANTIERI

– FinecoBank

– Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero

– Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

– GEA Group

– Generali Group Head Office (Assicurazioni Generali)

– Generali Italia

– Golden Goose

– Groupama Assicurazioni

– Gruppo AB

– Gruppo Acea

– Gruppo Autostrade per l'Italia

– Gruppo AXA Italia

– GRUPPO CREDEM

– Gruppo Helvetia Italia

– Gruppo Hera – GUNA S.p.a.

– HSBC Continental Europe, Italy

– Huawei Technologies Italia

– Iberdrola Italia

– Inditex Italia

– ING

– Intesa Sanpaolo

– Italdesign

– Italgas

– ITAS MUTUA

– JYSK Italia

– JTI Italy

– Kirey

– Konica Minolta Business Solutions Italia

– Korian

– Lagardère Travel Retail Italia

– Lavazza Group

– Lear Corporation Italia

– Lefay Resorts & Residences

– Leroy Merlin – Lidl Italia

– Links Management and Technology

– LOTTOMATICA

– MAGROUP

– Magnaghi Aerospace

– Maiora

– Marazzi Group

– Mashfrog Group

– MediaWorld

– Meliá Hotels International

– Merz Aesthetics Italia

– METRO Italia

– Novomatic Italia

– NTT DATA Italy

– Opocrin

– Palladium Hotel Group

– PENNY Italia

– Perfetti Van Melle

– Philip Morris Italia

– PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA

– Poste Italiane

– PUMA Italy

– Q8

– QVC Italia

– Rai Way

– RDS

– Radio Dimensione Suono

– Renault Group

– Rhenus Logistics

– SAATI

– SAINT-GOBAIN ITALIA

– Sanlorenzo

– SGB Humangest Holding

– SMAT

– Smurfit Westrock Italia

– SOCOMEC

– Stef Italia

– STMicroelectronics Italy

– Tata Consultancy Services Italia

– TeamSystem

– Technogym

– TEHA GROUP

– Terna

– The Estée Lauder Companies

– Tirreno Power Italy

– Toyota Motor Italia

– UMBRAGROUP

– UniCredit

– Verisure Italy

– Volkswagen Financial Services

– Wabtec Italy

– WINDTRE

– Wordline

– WPP Media Italia

– Würth Italia

– Zelestra Italy

– Zurich.