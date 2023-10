Tir travolge cervo, l’animale sfonda il parabrezza e uccide il camionista Un’autista 35enne alla guida di un Tir è stato travolto da un cervo mentre viaggiava in direzione Belluno. L’impatto non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo. Epilogo drammatico anche per l’animale che era riuscito ad entrare addirittura nella cabina di guida del camionista.





Schianto mortale nel Bellunese tra un cervo e un Tir che viaggiava all'altezza di Marziai lungo la strada provinciale 1, intorno alle 7 di questa mattina, 18 ottobre 2023. L'autista in corsa è stato improvvisamente colpito dall'animale che saltando è finito nella cabina di guida del camion. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto schiacciato sul colpo.

La vittima si chiamava Manuel Favaro, era un giovane di 35 anni, nato a Treviso ma che risiedeva a Salzano, in provincia di Venezia. L'uomo viveva con la sua compagna la loro figlia e lavorava come camionista per la Vecchiato Trasporti, ditta di Preganziol. Al momento dello schianto viaggiava in direzione Belluno quando improvvisamente, nella zona del Molinello, ha perso il controllo del suo mezzo pesante, il quale ha sbandato finendo fuori dalla carreggiata e rovesciandosi su un lato.

Drammatico è stato anche l'epilogo per l'animale, il quale è morto poco dopo l'incidente stradale. Nonostante l'arrivo imminente dei soccorsi, i sanitari del Suem che sono intervenuti sia con l'ausilio di un'ambulanza che di un elicottero, non sono riusciti a mettere in salvo il giovane che oramai lottava tra la vita e la morte.

Sul posto poi sono stati subito raggiunti dagli uomini dell'Arma e dai vigili del fuoco arrivati dai vicini comuni di Feltre e Belluno che con l'aiuto di un'autogrù, sono riusciti a mettere in sicurezza il mezzo abbattuto malgrado le condizioni dell'area alberata che rendeva complicate le operazioni. Anche la salma del 35enne è stata identificata, recuperata e trasferita via.

Stando alle prime informazioni emerse a riguardo, pare che nell'incidente sia stata coinvolta parzialmente anche un'altra vettura ma l'autista per fortuna non avrebbe riportato alcun danno. L'improvviso attraversamento di un animale selvatico in strada non è un episodio del tutto raro, è accaduto anche a gennaio di questo stesso anno in provincia di Sondrio. A perdere la vita è stato ancora una volta un uomo nel tentativo di evitare un cervo.