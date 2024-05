Camion con acido si ribalta in area di servizio A21 e schiaccia auto: un morto e 7 intossicati Il terribile incidente stradale nella mattinata di oggi lungo il tratto piacentino dell’autostrada A21. Il camion carico di fusti di acido paracetico si è ribaltato all’ingresso dell’area si servizio Nure Sud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una persona morta e sette intossicati, è il tragico bilancio di un terribile incidente stradale nella mattinata di oggi lungo il tratto piacentino dell’autostrada A21. Un camion carico di fusti di acido paracetico si è ribaltato all’ingresso dell’area si servizio Nure Sud a Piacenza, schiacciano una vettura in cui vi erano diverse persone. Nello schianto ha perso la vita il camionista mentre sono rimasti intossicati gli occupanti dell’auto e alcuni soccorritori intervenuti per salvarli.

Il tragico incidente stradale introno alle 7.30 di oggi, giovedì 9 maggio, quando, per motivi ancora da accertare, il mezzo pesante e la vettura si sarebbero scontrati. Uno schianto che ha portato il camion a ribaltarsi completamente sottosopra. Il conducente del camion è morto sul colpo e i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto estrarlo dalle lamiere contorte del mezzo. Estratti vivi invece i tre occupanti della vettura che però sono rimasti intossicati dalla fuoriuscita di acido paracetico dai fusti che trasportava il tir. Intossicate per lo stesso motivo anche altre quattro persone che li avevano aiutati a uscire dall'abitacolo.

Terribili le immagini che si sono presentate ai soccorritori accorsi sul posto. Il camion era ribaltato su sé stesso all’imbocco dell'area di servizio Nure sud, occupando anche parte della carreggiata, la corsia sud della A21. La vettura che era sotto, invece, era quasi completamente schiacciata. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, l'eliambulanza e le squadre dei vigili del fuoco ma per il camionista purtroppo non c’è stato nulla da fare. Trasportati d’urgenza all'ospedale di Piacenza, invece, gli occupanti della vettura e tutti gli intossicati ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

Per consentire i soccorsi, l'area di servizio è stata chiusa dalla polizia stradale di Cremona che si è occupata anche dei rilievi per ricostruire i fatti. Per liberare la zona è intervenuta anche una gru dei vigili del fuoco e un nucleo specializzato Nbcr per gestire lo sversamento dell'acido.