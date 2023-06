Tir piomba sul cantiere in autostrada e investe gli operai al lavoro, un morto e otto feriti in A14 Il camion ha proseguito la sua corsa per diversi metri nel lungo cantiere di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, finendo infine per impattare contro un rimorchio fermo con alcune barriere in cemento. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al camionista del mezzo.

Tragedia oggi sull’autostrada A14 in Abruzzo, un camion che procedeva in direzione nord è piombato improvvisamente su un cantiere stradale, travolgendo tutto e tutti prima di arrestare la sua corsa contro un altro tir fermo nel cantiere in un impatto che si è rivelato mortale. Il bilancio dell’incidente stradale è grave e conta un morto e otto feriti.

Il dramma si è consumato nella notte di giovedì tra le uscite di Vasto Nord e Val di Sangro, in direzione di Pescara, nel territorio del comune di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, dove era stato allestito un cantiere notturno. Per motivi ancora tutti da accertare, poco dopo l'una di notte, il camion è andato dritto all'altezza di uno scambio di corsia allestito appositamente per i lavori stradali, piombando a fotte velocità sugli operai al lavoro.

Il camion ha proseguito la sua corsa per diversi metri nel lungo cantiere finendo infine per impattare contro un rimorchio fermo nell’area recitata sul quale erano caricate alcune barriere in cemento. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al camionista del mezzo pesante andato dritto. La vittima è un uomo di 45 anni che è morto praticamente sul colpo. Praticamente illeso invece il figlio che viaggiava con lui e che in quel momento dormiva era nella cabina del mezzo.

I feriti invece sono tutti operai che erano al lavoro nel cantiere della A14 al momento dell’incidente. Tutti sino stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati nei vari ospedali della zona in ambulanza tra Vasto, Pescara e Chieti. Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e la Polizia autostrade per i rilievi del caso. Per consentire i soccorsi il tratto è rimasto chiuso tutta la notte e riaperto al traffico solo questa mattina alle 7.30.

Sul posto anche i tecnici di Autostrade per l’Italia, secondo la quale il cantiere era debitamente segnalato. "L'incidente è avvenuto all’altezza del km 427 in corrispondenza di un cantiere di lavoro notturno correttamente segnalato, installato per l’esecuzione di ordinarie attività di manutenzione della pavimentazione” fa sapere Autostrade, aggiungendo: "La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, tuttavia dalle prime ricostruzione sembra che un mezzo pesante abbia invaso l’area di cantiere impattando senza segni di frenata contro un secondo mezzo posto a protezione delle maestranze. A seguito dell’incidente il conducente del mezzo in transito è deceduto”.