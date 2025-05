video suggerito

"Ti spacco le ossa", minacce alla ex dopo la fine della loro relazione: 50enne accusato di lesioni a Rimini Il pubblico ministero del Tribunale di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 50 anni, accusato di lesioni e minacce nei confronti dell'ex compagna: la donna lo aveva denunciato e lui l'aveva minacciata.

A cura di Dario Famà

Una situazione insopportabile, che ha rischiato di aggravarsi ancora di più. Protagonista della vicenda un uomo di 51 anni, residente nel riminese, accusato di aver minacciato e picchiato la sua ex compagna, 35enne di origini ucraine residente a Cesena. L'aggressore, che non avrebbe accettato la fine del loro rapporto, è accusato di lesioni personali e minacce: per lui è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Gli episodi risalgono ad ottobre scorso, quando, dopo essersi separati, i rapporti tra i due si sono rapidamente deteriorati. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe messo in scena comportamenti sempre più ossessivi nei confronti dell'ex partner per tentare di ristabilire la precedente relazione. In seguito all'ennesimo rifiuto della donna, il 51enne avrebbe cominciato a minacciarla pesantemente: "Ti taglio la gola, ti sciolgo nell'acido".

Terrorizzata, la 35enne si sarebbe chiusa in casa, evitando di uscire per paura d'incontrare l'ex fidanzato: la donna, infatti, si sarebbe allontanata dall'abitazione solo in compagnia delle amiche.

A febbraio di quest'anno, la vittima ha denunciato l'uomo ai carabinieri. Appena venuto a conoscenza della querela, il 51enne l'avrebbe incontrata per colpirla con uno schiaffo talmente violento da farla cadere a terra e procurarle un trauma cranico. Dopo, l'aggressore l'avrebbe minacciata, urlandole: "Se non ritiri la denuncia, ti spacco le ossa". In seguito all'aggressione, la donna è stata portata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate.

Per questo motivo, il sostituto procuratore di Rimini Luca Bertozzi ha chiesto il rinvio a giudizio dell'uomo, che dovrà comparire il 12 dicembre davanti al Giudice dell'udienza preliminare de tribunale riminese Raffaella Ceccarelli. L'imputato è difeso dall'avvocato Gianluca Tamagnini.