Teste di maiale, tentacoli e interiora vendute sul retro del furgone: scatta multa da 5mila euro

A cura di Antonio Palma

Sul retro del suo furgone aveva allestito un banchetto da vendita completamente abusivo mettendo in bella mostra teste di maiale, tentacoli di polpo, anatre laccate e interiora, il tutto senza alcuna igiene né misure di precauzione né tantomeno indicazione di provenienza. Per questo per un venditore ambulante fiorentino è scattata una maxi multa da 5mila euro, oltre al sequestro di tutta la merce esposta.

La scoperta è avvenuta nelle scorse ore all'Osmannoro, tra il comune di Sesto Fiorentino e Firenze dove questa mattina è scattato un blitz degli agenti della polizia locale nell’area di un mercatino improvvisato, gestito e allestito spesso da cittadini da cittadini di origine cinese. Come spiega il Comune di Firenze, diversi i commercianti sanzionati ma il caso limite è quello del commerciante che nel veicolo furgonato aveva esposto alimenti di ogni genere come interiora arrosto ed in salamoia e pelle di maiale cotta la cui natura però non era ben identificabile.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del servizio igiene dell’Asl fiorentina che hanno confermato come nessuno degli alimenti in vendita potesse essere destinato a consumo umano dispendendone così la distruzione dopo il sequestro. Complessivamente si tratta di circa 50 chilogrammi di prodotti.

Per il venditore invece è scattata la multa per l’attività di vendita abusiva su suolo pubblico. Con i prodotti, sequestrati anche il furgone e tutta l’attrezzatura come vaschette per l'esposizione, posate e mannaie usate per fare le porzioni.

Gli altri venditori avevano regolare licenza ma gli agenti hanno elevato altri undici verbali per varie irregolarità come ad esempio per vendita di prodotti non a peso, mancate esposizione dei prezzi e per bilancia priva di marcatura CE, per un totale di oltre 1500 euro di sanzioni.