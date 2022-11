Terribile scoperta a Firenze, uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa: è mistero La vittima è un uomo di 62 anni per il quale si sono rivelati inutili i soccorsi medici del 118. Sull’episodio i carabinieri hanno subito avviati accertamenti per ricostruire i fatti che hanno portato al decesso del sessantaduenne.

Terribile scoperta nelle scorse ore a Rignano sull’Arno, nella città metropolitana di Firenze, dove in un’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo con una evidente ferita alla testa. La vittima è un uomo di 62 anni per il quale si sono rivelati inutili i soccorsi medici del 118.

La scoperta è avvenuta nella tarda serata di domenica quando i carabinieri sono stati allertati da una parente della vittima appena rientrata in casa. Come ha appreso fanpage.it da fonti investigativi, si tratta della ex moglie dell’uomo che stava rientrando nell’appartamento dopo un viaggio all’estero.

La donna avrebbe aperto la porta di casa trovandosi davanti alla terribile scena. A quel punto non è rimasto che allertare i soccorsi medici e le forze dell’ordine. Gli operatori del 118 però hanno potuto fare ben poco per la vittima e ne hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo. Visto il ritrovamento e la ferita, sono stati chiamati i carabinieri.

Sul posto, dopo i sanitari del 118, sono confluiti così anche i Carabinieri della locale Stazione e successivamente quelli della Squadra Investigazioni Scentifiche del Reparto Operativo di Firenze per effettuare il sopralluogo.

Sull’episodio i militari hanno subito avviati accertamenti per ricostruire i fatti che hanno portato al decesso del sessantaduenne, informando anche il pm di turno. Per meglio approfondire le circostanze dell’evento, infatti, sul posto sono intervenuti anche il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Firenze e il medico legale. Quest’ultimo ha effettuato un primo esame esterno della salma da cui arriveranno le prime indicazioni investigative ma molto probabilmente nelle prossime ore sarà dato l’incarico per l’autopsia