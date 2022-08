Terremoto Pordenone, scossa di magnitudo 3,5 nella notte: avvertita dalla popolazione Scossa di terremoto questa notte: la terra ha tremato alle 2.34 tra i comuni di Cavasso, Frisanco e Meduno. Diverse le segnalazioni fatte dai cittadini.

A cura di Susanna Picone

Paura nella notte in Friuli Venezia Giulia. Un terremoto di magnitudo 3,5 è stato registrato nella zona di Frisanco (Pordenone) alle 02:34:36 ora italiana. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma con coordinate geografiche (lat, lon) 46.2400, 12.7230, è stato localizzato a una profondità di 9 km.

I comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto sono quasi tutti nella provincia di Pordenone: Frisanco, Meduno, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Tramonti di Sotto, Andreis, Tramonti di Sopra, Vajont, per citare i più vicini. La scossa di terremoto è stata avvertita nettamente dalla popolazione però non solo nel Friuli Venezia Giulia, ma anche nel vicino Veneto. Decine le segnalazioni dei cittadini affidate anche ai social.

Hanno sentito il sisma nella notte nella città di Pordenone, a Sappada, ad Arta Terme, nel comune di Clauzetto, Montereale Valtellina, Maniago e altre decine di comuni. “Sentito molto bene a Solimbergo al piano terra”, scrive un utente, “Sentita bene anche a Pradis di sotto nel comune di Clauzetto” replica un altro. “A Maniago bella botta” recita un’altra segnalazione.

Ancora in corso la verifica di eventuali danni del terremoto: per il momento non arrivano notizie di feriti. Tanta però la paura: numerose le telefonate giunte al centralino delle forze dell'ordine e dei soccorsi in generale. In tanti, soprattutto nella zona delle valli, sono scesi in strada dopo aver avvertito la scossa.

Negli ultimi 30 giorni si sono verificati 11 terremoti in un raggio di 30 chilometri intorno all'area dell'epicentro, tra i comuni di Arta terme, Tolmezzo a Est e, sul versante opposto, nel Parco naturale delle Dolomiti friulane. Il più forte aveva magnitudo 3.4. Lo segnala l'Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste.