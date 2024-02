Terremoto oggi vicino Perugia, due forti scosse di magnitudo 3.5 e 3.1 con epicentro a Spoleto Due forti scosse di magnitudo 3.1 e 3.5 sono state avvertite a Perugia, in Umbria, con epicentro a Spoleto nella mattinata di oggi, venerdì 9 febbraio. Secondo l’INGV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate oggi nella zona di Perugia, in Umbria, con epicentro a Spoleto: la prima di magnitudo 3.1, la seconda di magnitudo 3.5. Secondo quanto reso noto sul sito dell'Ingv, la prima scossa è stata registrata intorno alle 11.55 di venerdì 9 febbraio, la seconda intorno alle 11.57 nella zona della provincia Perugina.

Anche in questo caso, le scosse di terremoto (che arrivano dopo lo sciame sismico che in questi giorni ha fatto tremare anche la zona del Parmense, in Emilia Romagna), non ci sono stati danni a strutture o a persone. L'epicentro delle due scosse di terremoto segnalate dall'Ingv è stato individuato a 4km da Spoleto.

Non è stato segnalato alcun danno a strutture o a persone, come nel caso dello sciame sismico che da mercoledì sta facendo tremare la terra nella provincia di Parma.

Scuole chiuse a Spoleto

Dopo le due scosse di terremoto avvertite chiaramente dalla popolazione, il Comune ha deciso di chiudere le scuole per due giorni. In un'ordinanza, secondo quanto si apprende dall'ente, il sindaco ha disposto la chiusura per oggi e domani delle scuole, degli edifici pubblici e dei centri diurni socio-riabilitativi. Non sono stati segnalati danni dopo le due scosse registrate.