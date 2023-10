Terremoto oggi in provincia di Piacenza, scossa di magnitudo 3.5 a Vigolzone: avvertita dai cittadini Scossa di terremoto oggi 13 ottobre sull’Appennino emiliano nella Val Nure: la magnitudo del sisma, verificatosi poco dopo le 7, è stata di 3.5, con epicentro a Vigolzone e ad una profondità di 22 chilometri. Poco dopo è seguita una seconda scossa di magnitudo 2.5 nella stessa zona.

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'INGV nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre, con epicentro a Vigolzone, in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna, a una profondità di 22 chilometri. Il sisma si è verificato poco dopo le 7 sull'Appennino emiliano nella Val Nure.

Pochi minuti dopo è stata registrata un'altra scossa, di magnitudo 2.5, non distante con epicentro a quattro chilometri da San Giorgio Piacentino. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione dei comuni vicini come hanno testimoniato alcuni utenti sui social network. Tra questi, in particolare, ci sono Salsomaggiore, Pontenure, Gropparello, Niviano.

Tra domenica e lunedì la zona era stata interessata da uno sciame sismico con diverse scosse tra magnitudo 2 e 2.7. L'ultima si era verificata il 9 ottobre alle 14.39 con epicentro a Grazzano Visconti e con magnitudo 2.4 alla profondità di 26 km.