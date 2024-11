Terremoto oggi in provincia di Catania, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a Ramacca

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Foto INGV

Un scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata intorno alle 4 della notte di oggi, lunedì 25 novembre, in provincia di Catania. Lo comunica su X l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

L'epicentro del sisma è stato localizzato a 11 chilometri dal comune di Ramacca, nel Catanese, a una profondità di circa 9 chilometri. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Come si legge sotto a un post pubblicato su Facebook dall'INGV, un utente riferisce di aver avvertito la scossa anche a Mineo, comune situato a circa una ventina di chilometri da Ramacca, epicentro del terremoto.

Un altro scrive di aver sentito il sisma a Nicolosi; c'è anche chi dice di non essersi accorto di nulla, visto che la scossa di terremoto è stata abbastanza lieve ed è avvenuta in un orario in cui la maggior parte delle persone stava ancora dormendo.

Anche nella giornata di ieri, domenica 24 novembre, intorno alle 19, la Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a 3 chilometri dal Librizzi, piccolo comune nel Messinese, a una profondità di 9 chilometri.

Come si legge sul sito di INGV, la grandezza di un terremoto si misura con due valori diversi: la magnitudo e l’intensità. La prima, ideata nel 1935 dal sismologo statunitense Charles F. Richter, si usa per misurare quanto è stato forte un terremoto, cioè per stimare quanta energia elastica quel sisma ha sprigionato.

La massima magnitudo mai misurata, pari a 9.5, è quella del terremoto del Cile nel 1960. I più piccoli terremoti percepiti dall’uomo hanno magnitudo molto basse (intorno a 2.0), mentre quelli che possono provocare danni hanno in genere una magnitudo superiore a 5.5.