Terremoto oggi In Calabria, serie di scosse di magnitudo 3 a Cosenza, epicentro tra Cellara e Mangone La zona è interessata da un vero e proprio sciame sismico dopo la forte scossa di magnitudo 3.7 registrata ieri sera. Sono oltre una decina le scosse di replica superiori a magnitudo 2 registrate finora tra cui due di magnitudo 3 registrate nella mattinata di oggi.

A cura di Antonio Palma

Serie di scosse di terremoto in Calabria oggi lunedì 28 ottobre 2024 con epicentro in provincia di Cosenza tra Cellara e Mangone. La zona infatti è interessata da un vero e proprio sciame sismico dopo la forte scossa di magnitudo 3.7 registrata ieri sera. Sono oltre una decina le scosse di replica superiore a magnitudo 2 registrate finora in zona tra cui due di magnitudo 3 registrate nella mattinata di oggi.

Le due scosse di terremoto di oggi in Calabria di magnitudo 3 sono state registrare dai sismografi dall’Ingv nel giro di tre minuti tra le 11.48 e le 11.51. Il primo evento sismico ha avuto epicentro a 2 km a est del centro di Mangone, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.2110, 16.3580 e ipocentro ad una profondità di circa 19 km. Il secondo tre minuti dopo co epicentro a 3 km a est del cento di Cellara con coordinate geografiche (lat, lon) 39.2160, 16.3680 e ipocentro ad una profondità di circa 20 km.

Sono oltre venti i comuni nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro, tutti in provincia di Cosenza, a cui si giungono oltre una trentina di centri nel raggio di venti chilometri tra cui alcuni anche in provincia di Catanzaro. Le scosse di terremoto più intense a Cosenza oggi sono state precedute e seguite da diversi eventi sismici tra cui i più intensi di magnitudo 2.8 pochi minuti prima e dopo. Molte scosse sono state avvertite dalla popolazione locale ma al momento fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.