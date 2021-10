Terremoto oggi Marche, scossa di magnitudo 4.3 tra Pesaro e Urbino avvertita in Umbria e Romagna Una scossa di terremoto oggi di magnitudo 4.3 è stata segnalata dall’Ingv in zona Pesaro Urbino. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione fino in Umbria in zona Foligno e Perugia, ma al momento non si ha notizia di danni a cose o persone. L’epicentro si trova a Montefelcino ad una profondità di 38 chilometri, evacuate le scuole.

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata segnalata alle 12.53 di oggi, venerdì 29 ottobre, dall'Ingv in zona Pesaro Urbino. L'epicentro si trova a Montefelcino a una profondità di 38 chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, in particolare a Fano, Jesi, Osimo, Castelfidardo, Fabriano, Chiaravalle, Colli al Metauro, Macerata, ma anche in Umbria, in zona Foligno e fino a Perugia, come confermano alcuni utenti sui social network dove si parla di un "colpo secco" e di una scossa "durata pochi secondi ma intensa". La scossa è stata avvertita anche in Emilia Romagna, in particolare nella provincia di Rimini e di Riccione, e San Marino seppur non forte.

A Montefelcino, a soli 3 chilometri dall'epicentro, i cittadini sono scesi in strada e sono state evacuate le scuole medie e la scuola elementare. In tutta la provincia di Pesaro-Urbino e anche in quella di Ancona la scossa di terremoto ha spinto molti cittadini in strada, decine le telefonate con richieste di informazioni giunte ai centralini dei vigili del fuoco.

Tuttavia, nonostante la paura, al momento non si ha notizia di danni a cose o persone. La scossa è stata preceduta da un boato e sono state diverse le telefonate ai vigili del fuoco. Intanto, il Dipartimento della Protezione civile ha fatto sapere su Twitter di essere "in contatto con le strutture operative del territorio e che sono in corso verifiche". Alle 12.57, pochi minuti dopo il sisma, è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.7 con epicentro a Serrungarina, sempre in provincia di Pesaro Urbino.

In aggiornamento.