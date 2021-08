Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.4 Un evento sismico è stato registrato di fronte alla costa Ovest della Calabria, con epicentro a 58 Km da Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

A cura di Annalisa Cangemi

Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina in Calabria. Si tratta di un evento sismico di magnitudo 4.4, registrato alle 7:30 davanti alla costa Ovest della Regione, nel tratto compreso tra Amantea (Cosenza) e Lamezia Terme (Catanzaro). Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 200 km di profondità ed epicentro a 58 km da Lamezia Terme (Catanzaro). Non si segnalano danni a persone o cose. Il traffico ferroviario è stato però sospeso in via precauzionale, e poi ripristinato, sulla linea Paola-Reggio Calabria, per verifiche tecniche in particolare tra Longobardi e Amantea e tra Pizzo e Zambrone.

Un'altra scossa di terremoto è stata invece registrata alle ore 5:49 tra le province di Modena e Bologna, questa volta di magnitudo 3.3. Neanche in quel caso si segnalano danni su cose o persone.