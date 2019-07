L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto alle ore 21.19 in Friuli Venezia Giulia. L'intensità è stata di magnitudo 3.3 mentre l'epicentro è stato individuato a 3 chilometri da Majano, in provincia di Udine. Secondo la Protezione civile di Palmanova, invece, la scossa sarebbe stata meno intensa, di magnitudo 3.2. Ad ogni modo, con un epicentro a soli 9 chilometri di profendità, il terremoto è stato avvertito distintamente da Gemona, a San Daniele e Pordenone. Al momento non sarebbero stati segnalati danni a persone o cose.

La scossa in serata è seguita ad un'altra, avvenuta nel pomeriggio. Nonostante non si siano riportati danni, le squadre della Protezione civile si sono prontamente messe all'opera per verificare la situazione e raggiungere la popolazione. Molte sono state infatti le chiamate di preoccupazione dei locali che hanno avvertito la scossa. A quanto scrivono i giornali locali, alcune persone riportano di aver udito un potente boato prima della scossa. Anche se da anni nella regione non si registrano scosse degne di nota, nella popolazione è ancora vivo il ricordo del terremoto che sconvolse il Friuli nel 1976, provocando numerose vittime e danni enormi.