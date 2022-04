Terremoto a Siracusa, magnitudo 4.2: paura tra la popolazione in tutta la Sicilia orientale Secondo l’Ingv l’epicentro del terremoto è stato a 33 chilometri di profondità. Per il momento non si hanno notizie di danni alle persone e alle cose. Anche i catanesi svegliati nella notte.

A cura di Biagio Chiariello

Un terremoto di magnitudo 4.2 è avvenuto alle ore 3.34 nella zona di mare vicino la costa Siracusana. Una forte scossa che ha interrotto il sonno in buona parte della Sicilia orientale. Il sisma è stato registrato dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) al largo di Siracusa, a una profondità di 33 km, a 42 km dalla provincia aretusea, dove la scossa di alcuni secondi sarebbe stata avvertita chiaramente dalla popolazione, almeno stando ai post sui social. In realtà al centralino dei vigili del fuoco non è arrivata nessuna

telefonata.

"Buttati giù dal letto", le segnalazioni del terremoto in Sicilia

Non ci sono danni o feriti, ma diversi i commenti sui social della gente che ha avvertito il terremoto: "Siamo stati buttati giù dal letto" scrivono su Twitter anche dalla provincia di Catania. Numerose le segnalazioni anche da Floridia, Carlentini, Modica, Avola, Ragusa, Caltagirone, Lentini e Melilli (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Il terremoto è stato rilevato a 42 km da Siracusa, 52 km da Catania, 52 km da Acireale, 87 km da Reggio di Calabria, 92 km da Ragusa, 93 km da Modica, 97 km da Messina.