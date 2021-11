Terremoto a Reggio Calabria, scossa di 2.9: “L’abbiamo sentita forte, anche ai piani bassi” Preoccupazione a Reggio Calabria e a Messina: la popolazione ha sentito distintamente il movimento sismico sia in casa, sia per strada. Per il momento non si registrano danni o problemi a persone o cose.

A cura di Giorgio Scura

REGGIO CALABRIA – Domenica mattina movimentata quella di oggi a Reggio Calabria a causa di una scossa di terremoto di 2.9 gradi che ha colpito il capoluogo calabrese attorno alle 10.50. L'epicentro della scossa è stato individuato in mare, tra Reggio Calabria e Messina, proprio in mezzo allo stretto, a una profondità di 8 km.

Le persone, sia nel centro calabrese, sia in quello siciliano, hanno avvertito distintamente la terra muoversi per alcuni secondi: "Io sono al primo piano e l'ho sentita molto bene" scrive un utente su Twitter.

La domenica è stata caratterizzata da una temperatura elevata per il periodo, ben oltre i 20 gradi. La popolazione ha avvertito il movimento sismico sia nelle abitazioni, sia per strada.

In base ai dati INGV, la scossa di Reggio Calabria è stata del 4° grado Mercalli che corrisponde alla seguente descrizione: “Avvertita da molte persone; tremito di infissi e cristalli, e leggere oscillazioni di oggetti appesi“.

Non sono segnalati danni e giova precisare che non c’è alcun legame tra le scosse sismiche e le condizioni meteorologiche. Il presunto legame tra “caldo e terremoti” è soltanto un antico luogo comune che la scienza ha già ampiamente sfatato. Molti grandi terremoti si sono verificati durante ondate di gelo e neve, così come nei giorni più caldi della storia non ci sono stati terremoti significativi. Nel caso di oggi a Reggio Calabria si tratta di una semplice casualità (tuttavia il sisma è stato a Reggio, ma fa caldo anche in tante altre località d’Italia). Faceva freddo e pioveva anche all’alba di quel drammatico 28 dicembre 1908 quando il terremoto più distruttivo della storia d’Europa uccideva oltre centomila persone tra Reggio e Messina.