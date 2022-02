Terremoto a L’Aquila: scossa di magnitudo 3.2, avvertita dalla popolazione Il terremoto segnalato alle 9.46 di oggi 26 febbraio, epicentro localizzato a 3 chilometri a ovest di Cocullo. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Non si segnalano danni a cose e persone.

A cura di Biagio Chiariello

La terra torna a tremare in Abruzzo, nei pressi L'Aquila. Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 9.46 di questa mattina, sabato 26 febbraio. L'epicentro è stato individuato nel territorio comunale di Cocullo, ad una profondità di 24 chilometri. Non si registrano danni o feriti, per quanto la scossa sia stata avvertita dalla popolazione abruzzese.

Va detto che nel comune di Cocullo sono stati segnalati diversi movimenti tellurici negli scorsi giorni, altri comuni nei quali la scossa è stata avvertita sono Novellara, Campagnola Emilia, Rio Saliceto e San Martino in Rio, tutte località del reggiano. A livello di città, invece, si segnala Reggio Emilia a 12 chilometri di distanza dall’epicentro, quindi Carpi a 13 e Modena a 23.

L’Ingv non segnalata altre scosse nelle scorse ore superiori alla magnitudo 2.0 gradi, mentre a Pizzoli, in provincia de L’Aquila, si è verificato un sisma di magnitudo 1.6 gradi. Il terremoto è stato registrato alle ore 3:19 della notte passata, quella fra venerdì 11 e sabato 12, e la scossa è stata classificata con coordinate geografiche pari a 42.443 di latitudine, 13.306 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino.

Tra i comuni più vicini in zona si segnalano Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Scoppito e Montereale, tutti paesi che sono stati spesso e volentieri nominati su queste pagine, vista la zona ad alta intensità sismica. A livello di città, invece, si segnala L’Aquila a 13 chilometri di distanza, quindi Teramo più staccata a 41, e a 56 Terni.