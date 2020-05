Tragico quanto assurdo incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, a Narni, in Umbria dove un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dalla sua vettura che si è messa in movimento inavvertitamente. Il dramma si è consumato nel rimo pomeriggio nelle campagne alle porte del comune in provincia di Terni. La vittima della disgrazia è un pensionato 77enne del posto che poco prima della tragedia aveva parcheggiato la propria vettura lungo una stradina in località Borgaria. L’uomo pare fosse appena sceso dal mezzo quando, per motivi che dovranno essere accertati dalle autorità, l’auto si è messa in movimento in maniera autonoma finendo per schiacciarlo contro un albero.

Inutile il successivo intervento dei medici del 118 per prestare i primi soccorsi all’uomo. I sanitari hanno dovuto dichiarane il decesso sul posto. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco di Terni che hanno dovuto trascinare via la vettura per liberare la vittima che sarebbe morta praticamente sul colpo. Sul luogo dell’accaduto anche le forze dell’ordine a cui spetta il compito di stabilire cosa sia accaduto. Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo, che si trovava sul posto per effettuare alcuni lavori in un terreno agricolo, si sarebbe accorto che la sua auto si stava muovendo da sola e avrebbe quindi cercato di fermarla. Istintivamente il settantasettenne avrebbe rincorso la vettura ma il tentativo si è concluso in dramma: la vettura lo avrebbe investito, schiacciandolo contro l'albero