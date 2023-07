Terni, agricoltore di 28 anni muore agganciato dagli ingranaggi di un macchinario Il giovane stava lavorando a Porano, nelle campagne orvietane, quando è rimasto incastrato negli ingranaggi di un macchinario ed è morto.

A cura di Davide Falcioni

Ennesimo grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi. A Porano, nelle campagne orvietane, un ragazzo di 28 anni è morto dopo essere rimasto incastrato negli ingranaggi della macchina agricola con cui stava lavorando delle rotoballe di fieno. Stando alle prime ricostruzioni, infatti, il giovane è rimasto incastrato nel macchinario e non ha avuto scampo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del personale del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, ma per il 28enne non c’è stato niente da fare.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Orvieto per i rilievi destinati a finire all’attenzione della procura della Repubblica di Terni. La salma del giovane è stata condotta all’obitorio dell’ospedale di Perugia, dove probabilmente verrà disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. “Esprimo a nome mio personale e dell’amministrazione che rappresento – ha dichiarato Marco Conticelli, sindaco di Porano – le più sentite condoglianze ai familiari di questo giovane lavoratore. Siamo vicini a loro in un momento così tragico e difficile”.

Ogni anno in media 120 morti nel comparto agricolo

Il comparto agricolo detiene il triste primato del tasso di infortuni sul lavoro, con una incidenza due volte maggiore della media. Le denunce di infortunio hanno esito mortale 4 volte di più in agricoltura, con oltre 120 decessi in media l'anno legati alla mancanza o all'usura dei più basilari sistemi di sicurezza. Un problema legato alla mancata entrata in vigore della revisione dei mezzi agricoli.

Secondo quanto emerso dal convegno ‘Le morti bianche in agricoltura', tenutosi a Montecitorio alcuni mesi fa su iniziativa del vicepresidente della Camera, Sergio Costa, e organizzato da Federacma (Federazione Confcommercio), nonostante l'approvazione del decreto interministeriale nel 2015, previsto sin dal Nuovo Codice della Strada del 1992, la revisione dei mezzi agricoli non è ancora operativa e ciò fa sì che circolino 1,2 milioni di trattori sprovvisti di cintura di sicurezza e 670mila privi di rollbar, la struttura di protezione in caso di ribaltamento del mezzo. Mentre, spiega Federacma, appena 100mila hanno adeguato i mezzi agricoli fuori norma.