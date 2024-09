Teramo, vasto incendio in una fabbrica di solventi. La Protezione Civile: “Non uscite di casa” Le fiamme causate da un corto circuito che ha interessato un carrello elevatore, innescando poi un rogo alimentato dalla grande quantità di prodotti chimici presenti nello stabilimento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 settembre, nello stabilimento Kemipol di Scerne di Pineto (Teramo), azienda che produce solventi e diluenti: per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme si sono alzate intorno alle 16 subito dopo un boato. Immediato lo sprigionarsi di un denso fumo nero visibile a chilometri di distanza. Dalle prime informazioni sembra che i dipendenti siano riusciti a mettersi in salvo.

Stando a quanto riferisce Cityrumors il rogo sarebbe partito dalla torre di distillazione, a causa di un corto circuito che ha interessato un carrello elevatore, innescando poi un rogo alimentato dalla grande quantità di prodotti chimici presenti nello stabilimento, in cui si producono diluenti per smalti acrilici e per vari tipi di vernici (epossidiche, poliuretaniche, sintetiche), solventi spray, sgrassanti per uso professionale, decapanti per lo sgrassaggio dei supporti prima della verniciatura, svernicianti.

"Attenzione! Un incendio sta interessando una fabbrica in località Scerne di Pineto (Teramo). Si invita la popolazione nell'area circostante a chiudere le finestre e ad uscire dalle abitazioni solo per motivi strettamente necessari ed urgenti" recita un messaggio della Protezione Civile Regione Abruzzo. Anche la polizia locale avverte: "Non bisognerà uscire fino a quando l’incendio non verrà spento", si legge. Il rogo è ben visibile anche nei comuni limitrofi di Roseto degli Abruzzi (Teramo) dive il Comune invita la popolazione a tenere le finestre chiuse.

“L’Amministrazione comunale rende noto che, a seguito dell’incendio divampato nella zona industriale di Scerne di Pineto, visibile anche dalla Città di Roseto degli Abruzzi e dai comuni limitrofi a causa del fumo nero che si propaga nei cieli, il Sindaco Mario Nugnes è in contatto con il Sindaco di Pineto, la Prefettura e gli enti competenti per monitorare la situazione e adottare eventualmente le misure necessarie. Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali. Inoltre, si raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre per limitare l’ingresso di fumo nelle abitazioni".