Teramo, bimba di 3 anni si addormenta sul bus e non entra all'asilo, ritrovata nella rimessa dopo 5 ore Una bimba di 3 anni si è addormentata sullo scuolabus che avrebbe dovuto portarla all'asilo ed è stata trovata 5 ore dopo, quando la mamma si è accorta che la piccola non era mai entrata in classe. Sospesi l'autista e l'assistente che erano a bordo del mezzo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una bimba di appena tre anni è stata trovata dopo 5 ore in cui sembrava essere sparita nel nulla nello scuolabus che doveva portarla a scuola. La bimba è stata ritrovata dalla mamma nella rimessa delle corriere dopo che si era addormentata sul sedile nel tragitto da casa a scuola. Il tutto è successo a Morro d'Oro, in provincia di Teramo.

La mamma della piccola si è accorta che la bimba era sparita all'uscita dall'asilo intorno alle 13, quando le insegnanti le hanno rivelato che la minore non era mai entrata in classe. La donna ha quindi lanciato l'allarme, facendo immediatamente scattare le ricerche.

La bambina è stata trovata in lacrime ancora a bordo dello scuolabus ormai parcheggiato nel deposito. Le sue condizioni di salute sono state fortunatamente considerate buone. La bimba è stata trasportata comunque al pronto soccorso di Giulianova per controlli che hanno escluso gravi conseguenze. La sindaca di Morro d'Oro, Romina Sulpizii, ha annunciato che verranno presi provvedimenti nei confronti del personale responsabile del mezzo.

Per l'accaduto sono stati sospesi due dipendenti delle cooperative che gestiscono il servizio degli autobus, l'autista e l'assistente che erano a bordo del pulmino. La sindaca ha fatto sapere che le cooperative stanno eseguendo accertamenti interni e che per il momento gli operatori coinvolti resteranno sospesi.

"Al di là dei singoli casi e degli operatori coinvolti – aggiunge la sindaca di Morro d'Oro – è necessario intervenire in maniera strutturale affinché vicende come questa non accadano più. Stiamo parlando di un servizio importante per la comunità che richiede la massima tutela dei minori: serve un protocollo. Per questo abbiamo chiesto alle aziende di riorganizzare il servizio e valuteremo nei prossimi giorni eventuali conseguenze sull'appalto".