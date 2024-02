Tentato omicidio a Ravenna, donna accoltellata in negozio di frutta: è grave, fermato il titolare Una donna è stata colpita con una serie di coltellate in un negozio di frutta e verdura nella centralissima piazza Baracca a Ravenna: fermato il titolare, lei è ricoverata in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Paura ieri sera a Ravenna, dove una donna di origine algerina è stata accoltellata in un negozio di generi alimentari nella centralissima piazza Baracca. Al momento è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Dopo l'aggressione sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118. La vittima non è stata facilmente identificata perché non aveva con sé i documenti.

Per l'aggressione è stato fermato un uomo con l'accusa di tentato omicidio. Si tratterebbe del titolare del negozio che vende frutta e verdura: l'uomo, 43 anni, è stato subito bloccato e portato in carcere dai militari. È originario del Bangladesh: tra le ipotesi, che tutto sia partito da una banale discussione, probabilmente legata a questioni economiche, ma indagini sono in corso per chiarire la dinamica e il movente di quanto successo.

Secondo una prima ricostruzione de fatti, la donna sarebbe entrata nel negozio con un coltello tra le mani chiedendo soldi al titolare. Poi, dopo essere stata disarmata, sarebbe stata colpita con una serie di fendenti a varie parti del corpo, tra cui la testa. Due coltellate sarebbero risultate particolarmente gravi. Non è la prima volta che si verificano episodi violenti in piazza Baracca. Anzi, negli ultimi anni l'amministrazione comunale è intervenuta più volte con l'emanazione di ordinanze specifiche anti alcol e anti vetro per cercare di rafforzare la sicurezza.

Solo qualche mese fa, dopo un violento litigio in piazza Baracca, a poca distanza (in via Cura) si consumò l'omicidio del 47enne Christian Battaglia sempre al culmine di un litigio scoppiato per futili motivi. Per il delitto venne arrestato un disoccupato di 62 anni.