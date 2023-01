Tentano il sequestro lampo di un imprenditore, agente si sostituisce alla vittima e ferma i malviventi Le forze dell’ordine di Barletta hanno arrestato 7 malviventi che avevano progettato il sequestro lampo di un imprenditore. Dopo aver sventato due colpi, gli agenti hanno fermato la banda.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Per due volte è finito nel mirino di alcuni sequestratori ed è stato messo al sicuro dalle indagini delle forze dell'ordine. Un imprenditore di Barletta si è salvato solo grazie all'inchiesta delle forze dell'ordine che oggi hanno arrestato i 7 presunti componenti della banda criminale che avrebbe dovuto rapirlo. Secondo quanto accertato, l'uomo era seguito da mesi, così come la sua famiglia. Per due volte i malviventi avevano cercato di attivare il piano poi fallito.

L'imprenditore avrebbe dovuto essere rapito a scopo di estorsione. All'uscita dall'azienda, i malviventi avrebbero dovuto sorprenderlo e portarlo via per poi andare dai suoi familiari e chiedere soldi e denaro come riscatto. La data del 25 febbraio 2022 era quella designata per il primo colpo, ma gli inquirenti lo hanno sventato.

Le forze dell'ordine, infatti, tenevano la banda già sotto controllo grazie ad appostamenti e intercettazioni. I criminali, pensando di non essere scoperti, avevano già rimandato il sequestro al 22 aprile. Fortunatamente i 7 organizzatori del colpo sono stati fermati con ordinanze cautelari in carcere e ai domiciliari su disposizione della Dda di Bari.

L'identità della vittima designata è rimasta sconosciuta nel corso delle indagini fino a quando gli agenti non hanno effettuato perquisizioni a carico della presunta banda per cercare di bloccare l'azione. Grazie alle intercettazioni, l'imprenditore è stato individuato e avvisato del piano a suo danno.

Il primo colpo sventato

Per sventare il primo colpo, un dirigente della polizia si è sostituito alla vittima per ingannare i rapinatori. Due persone sono state bloccate in flagranza di reato dopo essere state trovate in possesso di corda e nastro adesivo. Nonostante il fallimento del primo piano, il resto della banda ha deciso di tentare un secondo rapimento per la data di 22 aprile 2023.

Il fenomeno criminale è diffuso nel Barese: a ottobre 2021 il figlio di un altro uomo d'affari era stato sequestrato e poi liberato, mentre un altro rapimento era stato tentato nel novembre del 2021.