Tenta di violentare una donna, lei lo uccide con una mossa di jiu-jitsu Un uomo avrebbe provato a violentare una donna di vent’anni: lei ha però provato a fermarlo usando una tecnica di jiu-jitsu. A seguito della mossa, l’aggressore è morto.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe provato a violentarla, ma lei lo avrebbe fermato con una tecnica di strangolamento jiu-jitsu: l'episodio si è verificato in Brasile e più precisamente a Vila Perus (San Paolo). Stando a quanto riportato da alcuni giornali locali e a quanto confermato dalla luogotenente della polizia Beatriz Miscow, l'uomo sarebbe morto proprio a seguito della mossa utilizzata dalla ventenne. Per il momento, non si conosce l'identità delle persone coinvolte. Il tentativo di violenza sarebbe avvenuto nella serata di sabato, 7 maggio.

Le due sono state avvicinate da un ragazzo

In base a quanto riporta il quotidiano "El Mundo", quella sera la donna si trovava in compagnia di un'amica: le due stavano rientrando a casa dopo una serata passata insieme. A un certo punto, un ragazzo si è avvicinato loro e ha provato a violentarle. L'amica della donna, che poi lo ha fermato, è riuscita a scappare. La vittima della violenza invece lo ha bloccato con una stretta al collo fino a che l'uomo non è morto: "La ragazza ha chiesto aiuto alle persone – ha detto la tenente -, ma la morte era già avvenuta".

La 20enne adesso sarebbe ricoverata

La 20enne infatti pensava che l'uomo avesse solo perso i sensi. Dopo quanto vissuto, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario: i soccorsi, hanno trasferito la donna in ospedale dove è poi stata ricoverata. Hanno poi dichiarato il decesso del suo aggressore. Adesso resterà da capire come si evolverà la vicenda dal punto di vista giudiziario: la 20enne, dopo che sarà dimessa, infatti potrebbe essere indagata e processata.