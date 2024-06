video suggerito

Tenta di uccidere il vicino di casa con una zappa durante una lite: arrestato 27enne a Palermo I Carabinieri hanno arrestato un 27enne palermitano accusato del tentato omicidio di un vicino di casa in un residence di via Umberto Maddalena. L’indagato, dopo un’accesa discussione, avrebbe aggredito alle spalle il 54enne colpendolo ripetutamente alla testa e sul resto del corpo con una zappa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, su richiesta della Procura, nei confronti di un 27enne palermitano accusato del tentato omicidio di un vicino di casa di 54 anni in un residence di via Umberto Maddalena.

I fatti risalirebbero allo scorso aprile. L’indagato, dopo un'accesa discussione, avrebbe aggredito alle spalle il 54enne colpendolo ripetutamente alla testa e sul resto del corpo con una zappa.

La vittima della violenza, trasportata all’ospedale con gravissime ferite alla testa e agli arti, è stata ricoverata in prognosi riservata e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I militari sono riusciti a risalire al giovane che è stato portato nel carcere Lorusso Pagliarelli di Palermo.

I dissapori tra vicini nati prima dell'aggressione

Secondo quanto è stato ricostruito in fase d'indagine, i dissapori tra i due uomini erano nati in un periodo precedente all’aggressione. In passato, infatti, la vittima aveva contestato al giovane di aver eseguito lavori in un pozzetto, di pertinenza dell'aggredito e del suocero dell'aggressore, senza alcuna autorizzazione.

"In quell’occasione abbiamo chiuso un occhio", ha raccontato il 54enne ferito a La Sicilia. Ma lo scorso aprile il 27enne era tornato ad armeggiare nel tombino: "A quel punto l’ho fermato, prima di riferire l’accaduto a suo suocero".

In seguito, il 6 aprile, i due si sarebbero incrociati e il 54enne avrebbe salutato il ragazzo. A quel punto il 27enne avrebbe avuto una reazione molto violenta, con urla e spintoni, sarebbe poi rientrato in casa e tornato con la zappa con cui lo ha colpito. Il ragazzo è stato fermato dall'intervento del suocero.

I parenti dell'aggressore avrebbero poi cercato di fare passare le ferite prodotte dai colpi come conseguenza di una caduta, tesi del tutto smentita dai medici. Ora il 27enne arrestato dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.