Tenta di uccidere il barista investendolo con l’auto, la vittima: “Mi minaccia perché sono vaccinato” Un uomo è stato denunciato per tentato omicidio dopo aver invaso un bar di Rodello, in provincia di Cuneo, con l’auto. La vittima ha raccontato che l’uomo lo minacciava perché era vaccinato.

A cura di Giorgia Venturini

L’auto che ha travolto il bar a Rodello, in provincia di Cuneo

Un barista di Rodello, in provincia di Cuneo, ha rischiato di essere travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava nel dehors di suo locale. Ma non si tratterebbe di un episodio isolato. Il barista, compagno della titolare del locale, ha infatti riferito alle forze dell'ordine di essere stato più volte minacciato dalla persona alla guida dell'auto. Il motivo? "Una sera mi ha insultato perché vaccinato, poi ha cercato di picchiarmi", ha spiegato la vittima in una intervista al Corriere della Sera.

Il barista era stato già minacciato

Gli screzi andavano avanti da tempo tanto che il barista aveva presentato già denuncia: l'automobilista sarebbe un uomo residente a Montelupo Albese, sempre in provincia di Cuneo. A giugno l'uomo si era presentato all'interno del locale persino armato. "Non capisco come sia possibile che questa persona non si trovi in carcere", aveva ripetuto la vittima preoccupato soprattutto per la compagna e le due figlie. Fino a poi l'episodio più grave: il tentato omicidio invadendo il locale in macchina e distruggendo sedie e tavoli. Fortunatamente il compagno della titolare che si trovava proprio in quella zona del locale non è rimasto ferito.

Le indagini per tentato omicidio

Tutto è stato accertato dalle forze dell'ordine che hanno visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza del locale. Per l'aggressore ora è scattata una denuncia per tentato omicidio. Sull'accaduto e anche sugli episodi precedenti indaga la Procura di Asti. Bisognerà capire soprattutto perché dopo le continue minacce e l'irruzione nel locale con una pistola non era già stati provvedimenti nei confronti dell'uomo.