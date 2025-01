video suggerito

Tenta di rapire una bimba di 2 anni davanti agli occhi della mamma: intervengono i Carabinieri e lo arrestano Ha cercato di rapire una bambina di 2 anni davanti agli occhi della madre ma i Carabinieri sono subito intervenuti arrestando un 35enne per tentato sequestro. I fatti sono accaduti a Bari e risalgono al 2 gennaio, ma la notizia è stata resa nota solo dopo la convalida dell’arresto davanti al gip. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha cercato di rapire una bambina di 2 anni davanti agli occhi della madre ma i Carabinieri sono intervenuti arrestando un 35enne per tentato sequestro. I fatti sono accaduti a Bari e risalgono al pomeriggio di giovedì scorso, 2 gennaio.

La notizia tuttavia è stata resa nota soltanto oggi, mercoledì 8 gennaio, dopo la convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale barese. Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, i militari, impegnati nel servizio di "Carabiniere di quartiere" in via dei Mille, sono stati allertati dalle urla di una donna.

Gli uomini dell'Arma l'hanno vista indicare un uomo in fuga su una bicicletta. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarlo. Subito dopo hanno raccolto la testimonianza della donna che li aveva allertati e spinti a intervenire con le sue grida.

Leggi anche Scappa dalla casa dei genitori affidatari e si perde, bimba di 8 anni recuperata dai Carabinieri a Pescara

La giovane ha spiegato che, mentre stava passeggiando in via Michele de Napoli insieme alla figlia di 2 anni, era stata raggiunta dall'uomo in bicicletta. Dopo essere sceso velocemente dal mezzo, il 35enne aveva afferrato la bambina per un braccio e aveva tentato di allontanarsi insieme alla piccola davanti agli occhi della madre.

A farlo desistere dal suo intento è stato l'intervento di alcuni passanti. I racconti della mamma della bambina e dei testimoni che hanno assistito alla scena hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, di acquisire un solido quadro probatorio da fornire al pubblico ministero della Procura di Bari e di incastrare l’uomo.

L’arresto del 35enne, come è stato già anticipato, è stato successivamente convalidato dal gip del Tribunale di Bari. I genitori della piccola, di 40 e 28 anni, hanno potuto riabbracciare subito la bambina che non ha avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari.