Tendenze meteo, le previsioni di Giuliacci: “Maltempo con pioggia e breve ondata di freddo” Le previsioni meteo per la fine di novembre del colonnello Giuliacci a Fanpage.it: “Temperature miti, ma pioverà molto. Tra il 18 e il 19 in arrivo breve ondata di freddo”.

A cura di Ida Artiaco

"Nei prossimi 10 giorni le temperature si manterranno miti, con due o tre gradi sopra la media stagionale, ma soprattutto pioverà molto e nevicherà con accumuli fino a 30 centimetri sulle Alpi Occidentali. È anche in arrivo una breve ondata di freddo, anche se non avrà nulla a che vedere con quella che vedremo a dicembre". Sono queste le previsioni meteo elaborate dal colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come potrà essere il tempo nelle prossime due settimane. "Nella seconda metà di novembre avremo temperature per lo più miti, pioverà molto, quasi tutti giorni, dal Nord al Sud – ha detto l'esperto -. Ci sarà una piccola ondata di freddo, ma non quello tosto e invernale. Ne avremo un breve assaggio tra il 18 e il 19 novembre con venti di bora. Nevicate sì, ma in questi sette giorni di precipitazioni nevicate ci saranno solo sulle Alpi occidentali con accumuli intorno ai 20/30 centimetri, una buona notizia sia per gli operatori turistici che per chi ama sciare".

Le regioni a rischio pioggia già dal weekend

Per quanto riguarda le piogge, ha continuato Giuliacci, "ci saranno precipitazioni quasi tutti i giorni fino al 17 novembre a causa di un ciclone a Ovest della Sardegna che resiste da ormai 15 giorni e che invia venti di scirocco, tipici dell'autunno, tiepidi e piovosi. Già sabato pioverà al Nord, con uniche eccezioni il Piemonte e la Valle d'Aosta, e poi anche sulla Toscana e sulle regioni meridionali ma non sulle isole. Nevicate deboli sulle Alpi lombarde. Domenica 14 novembre pioverà forte sul Nord, in particolare sul versante ligure, e ancora sulla Toscana, Lazio e Sardegna, e nevicate fino a 30 cm sulle Alpi centro occidentali. Lunedì cadrà pioggia abbondante sul Salento, mentre Sicilia e Calabria potranno tirare un sospiro di sollievo, perché martedì pioverà ma non ci saranno i disastri delle scorse settimane"

Che tempo farà a novembre, freddo al Nord il 18 e 19

Dunque, riassumendo, "ci sarà un tempo prevalentemente autunnale, con una piccola ondata di freddo, che però non avrà nulla a che vedere con quelle che arriveranno a dicembre. Forse anche nella settimana tra il 20 e il 27 è improbabile che arrivi una ondata di freddo artico, ma comunque non lascerà il segno, come quella che arriverà intorno al periodo natalizio", ha aggiunto Giuliacci, che parla di "poco inverno e tanto autunno. Le temperature nei prossimi 10 giorni saranno leggermente in discesa, con massime al Nord tra i 12 e i 15 gradi, 18-20 al centro Sud, con una media di quasi 18 gradi ovunque". A chi si chiede se faccia più caldo del solito, anche in questi giorni, il meteorologo ha risposto che "le temperature in questo periodo dell'anno dovrebbero essere intorno a 14 gradi al Nord, 16 al centro e 18 al Sud, quindi non siamo molto distanti. È la gente che è stufa del caldo estivo. Siamo appena al di sopra della media di 20 gradi al Sud. Si discostano di 2 o 3 gradi".