Temporali e neve in arrivo sull'Italia, dove e quando è previsto maltempo: le previsioni meteo L'arrivo di una doppia perturbazione sull'Italia da venerdì sera porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, da nord a sud. Attesi temporali e neve abbondante su Alpi e Appennini. Quando è previsto il maltempo sull'Italia e le tendenze per la prossima settimana.

A cura di Antonio Palma

Nuovi temporali e neve abbondante in arrivo sull'Italia. Dopo una breve pausa dal maltempo in questa parte centrale della settimana, infatti, l’Italia nei prossimi giorni farà di nuovo i conti con piogge e nuvolosità intensa che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel weekend. Tutta colpa dell’arrivo di un doppio sistema perturbato sulla Penisola che da venerdì sera porteranno un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese. Ecco dove e quando è previsto maltempo sull'Italia in base agli ultimi modelli meteorologici.

Quando è previsto il maltempo sull'Italia: le regioni a rischio temporali

Secondo le ultime previsioni meteo, infatti, dopo un mercoledì piovoso e un giovedì e venerdì più soleggiato, dove però non mancheranno locali rovesci, già dalla serata dell’8 marzo avremo le prime piogge sul nord ovest. Le precipitazioni nel corso del fine settimana si estenderanno poi alle restanti regioni settentrionali ma anche a quelle centrali con un peggioramento diffuso del tempo. Il tutto accompagnato da abbondanti nevicate in quota, sulle Alpi in parte sull’Appennino centrale.

Le tendenze meteo indicano dunque per venerdì sera i primi effetti dell’arrivo del nuovo sistema nuvoloso che raggiungerà la Sardegna, il Ponente Ligure ed il Piemonte con prime piogge e neve sopra i 1000 metri di quota. Sarà però nel corso di sabato 9 marzo che la perturbazione si abbatterà con forza sull’Italia, interessando gran parte del nord e poi in sequenza le regioni centrali e infine anche il sud, nel corso del pomeriggio, con precipitazioni e temporali intensi, soprattutto lungo le coste tirreniche.

Meteo, le previsioni fino al weekend

Il maltempo proseguirà anche nel corso di domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo a causa di una seconda perturbazione che porterà forti venti e piogge abbondanti su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni tirreniche, e nevicate intense sulle zone montuose e i rilievi oltre i 1000 metri da nord a sud. Lunedì ancora temporali al mattino ovunque ma nel corso della giornata le precipitazioni si sposteranno sempre più verso sud, lasciando spazio ad ampi rasserenamenti sulle regioni centro settentrionali.